Analyse Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel

Scott Crabbé, journaliste football
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Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise a fait valser Lommel, s'imposant 5-0. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle. Avec une défense pas toujours des plus rassurantes malgré la clean sheet, et une attaque qui a dévoré les espaces laissés dès les premières minutes.

Koffi (6) : quelques ballons d'entraînement pour se mettre en jambe en première mi-temps, avant sa seule vraie parade digne de ce nom dans le temps additionnel, sur un tir croisé. Une deuxième mi-temps plus passée à sortir sur des centres aériens.

Mac Allister (6) : sans doute l'un de ses matchs les plus sobres depuis des mois...jusqu'à sa sortie sur blessure. Touché au genou après un fameux choc, le capitaine s'est très péniblement relevé et est directement rentré au vestiaire. Les premiers échos ne sont guère rassurants.

Sylla (6,5) : de fameux duels avec Konadu, qui lui ont d'ailleurs valu d'être averti avant la mi-temps. Cela ne l'a pas perturbé dans son impact en deuxième mi-temps, même si quelques fautes de positionnement l'ont parfois desservi, comme sur la plus grosse occasion de Lommel en fin de première mi-temps.

La défense plus challengée qu'il n'y paraît par Lommel

Kričfaluši (5,5) : plusieurs fois pris de vitesse sur les premiers mètres, le Tchèque n'a pas lâché, avec quelques retours pour se faire pardonner.

Patris (6) : le jeu penchait plus souvent du côté de Guilherme, mais le Gembloutois a tout de même pu lancer la machine sur quelques courses à haute intensité qui font sa force.

Van de Perre (6,5) : très utile face à une équipe de Lommel qui n'a pas bétonné et n'a jamais cessé d'y croire offensivement malgré les buts encaissés rapidement.

Zorgane (7,5) : définitivement de retour à son meilleur niveau. Pratiquement jamais dépossédé sur ballon, très peu de déchet dans son jeu malgré le risque de ses passes, jamais aussi redoutables que lorsque les espaces s'ouvrent, comme cela a été le cas en deuxième mi-temps.

Zeneli (7) : le meilleur passeur du championnat s'est cette fois mué en buteur. Avec la même facilité à se faire oublier pour jaillir dans la zone de vérité depuis la deuxième ligne.

Les attaquants dans un fauteuil

Guilherme (6,5) : peut-on vraiment lui reprocher une certaine gourmandise ? Toujours est-il qu'avec ce score de 2-0 après six minutes, le Brésilien a joué relâché dans les combinaisons. Mais sans oublier son travail défensif.

Mofokeng (8) : le Sud-Africain est plus mobile que Florucz, plus inspiré dans les combinaisons. Avec plusieurs situations de face-à-face manqués face à Pieklak, on pourrait écrire qu'il n'a pas encore la même facilité dans le dernier geste. Mais il n'en a même pas eu besoin pour inscrire le 2-0, sur un platau. Un rôle d'électron libre qui a rendu folle la défense de Lommel. Ilan Hurtevent s'est mis au diapason en montant au jeu, avec un but et un assist.

Biondic (8) : dans tous les bons coups, en témoignent ses deux assists après six minutes. Deux actions qui ont encore rappelé sa faculté à plonger dans l'espace - que ce soit dans l'axe ou sur le flanc - sans perdre sa lucidité et son altruisme à la fin de son effort. Florucz a poursuivi son travail de sape avec un doublé.
 

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