Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

Cet été, Max Dean devait quitter La Gantoise pour les Bolton Wanderers. Mais l'attaquant anglais a vu le transfert tomber à l'eau dans les derniers jours du mercato. Depuis, il n'a pas refoulé les terrains avec les Buffalos. Rik De Mil confirme que Dean est de retour à l'entraînement.

Arrivé à La Gantoise en 2024, Max Dean (22 ans) est déjà passé par toutes les émotions sous le maillot des Buffalos. Sensation de Pro League durant ses premiers mois, l'Anglais s'est occasionné une grave blessure aux ligaments croisés dès sa première saison. À son retour, l'exubérant attaquant a vite repris les bonnes habitudes.

Dean est ainsi parvenu à inscrire sept buts en 25 matchs de championnat la saison passée, et pensait ponctuer ce beau retour au premier plan par un transfert. Lui qui n'a connu que la League One (D3) en Angleterre était tout proche d'une signature aux Bolton Wanderers, en Championship... mais le deal est tombé à l'eau.

Rik De Mil prône la patience pour Max Dean

L'été de Max Dean a été perturbé, l'attaquant manquant une partie de la préparation et des entraînements en prévision de son transfert. "Il a traversé une période difficile, mais est de retour à l'entraînement", affirme cependant Rik De Mil dans les colonnes du Nieuwsblad.

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"Il a reçu le temps nécessaire pour digérer ça, car ce n'est pas toujours évident", pointe l'entraîneur de La Gantoise. "Bien sûr, il viendra un moment où il devra tourner la page. Le plus important est qu'il retrouve cette envie et cette positivité par lui-même. C'est humain que cela prenne un peu de temps mais il doit se rappeler que footballeur est le plus beau métier du monde".

Mais si le mental sera crucial, c'est aussi physiquement que l'Anglais est en retard par rapport à ses coéquipiers. Dean n'a joué que les deux premiers matchs de la saison, à savoir les préliminaires européens contre Cherkasy, et n'a même pas été intégré au noyau en championnat. "Il ne s'est entraîné qu'une semaine avec le groupe", rappelle Rik De Mil. "Ce retard ne peut pas se rattraper par magie".