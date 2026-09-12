Officiel : un ancien flop d'Anderlecht rompt son contrat en Arabie saoudite

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien flop d'Anderlecht rompt son contrat en Arabie saoudite
Photo: © photonews
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Silvere Ganvoula n'avait que très peu marqué les esprits à Anderlecht. Depuis, l'attaquant congolais a bien bourlingué. Mais il est aujourd'hui sans club après la rupture de son contrat en Arabie saoudite.

C'est lors de la saison 2016/2017 que Silvere Ganvoula s'était révélé en Pro League, avec 9 buts marqués sous les couleurs de Westerlo. Convaincu par sa stature et son sens du but, Anderlecht avait déposé plus d'un million d'euros pour l'attirer dès le mois de janvier.

Erreur de casting ? Difficile d'employer un autre terme : le Sporting l'a d'ailleurs loué à Westerlo dans la foulée, puis à Malines, où cela n'a pas vraiment marché. Sans surprise, Ganvoula n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Lotto Park, malgré trois buts inscrits en tant que super sub.

Une carrière en dents de scie pour Ganvoula

Les Mauves l'ont donc loué puis définitivement cédé au VFL Bochüm. Le joueur s'y est ressaisi, signant même une saison à 13 buts et 6 assists en deuxième division allemande. Mais il n'a pas réussi à confirmer, enchaînant plusieurs saisons galères, dont un prêt tombé dans l'oubli au Cercle de Bruges.

Ce sont les Young Boys Berne qui l'ont relancé : Ganvoula a inscrit 18 buts en 78 matchs en Suisse. Cela lui â même valu un transfert en Serie A, du côté de Monza en février 2025. Mais il y a vécu un cauchemar, avec une fin de saison pratiquement blanche et une relégation en Serie B.

Une saison en Arabie saoudite et puis s'en va

La saison dernière, Silvere Ganvoula était actif en Arabie saoudite, du côté d'Al-Fahya, aux côtés de l'ancien défenseur de Manchester United Chris Smalling et de Fashion Sakala (ex-Ostende). Auteur de quatre buts la saison dernière, il y était réserviste pour la reprise du championnat.

La fin du mercato ne lui a pas offert plus de perspectives de temps de jeu. Cette semaine, le club a même annoncé la rupture de son contrat d'un commun accord. Avec une compensation financière à la clé, Ganvoula est donc libre et tâchera se relancer dans un club souhaitant compléter son mercato avec la venue d'un joueur sans contrat.

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