"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

Vincent Euvrard en est à sa deuxième saison au Standard. Le duo que forme l'entraîneur des Rouches avec Marc Wilmots est désormais bien huilé. Les deux hommes savent ce qu'ils veulent et travaillent dans le bon sens pour faire progresser le club, même quand leurs visions divergent.

En tant que nouveau directeur sportif du Standard, l'une des premières grandes décisions de Marc Wilmots avait été de nommer Mircea Rednic à la tête de l'équipe. Un choix que Wilmots avait dû immédiatement corriger, prenant congé du Roumain avant même le premier match suivant la fin du mercato.

Avoir confié l'équipe à Vincent Euvrard s'est avéré être une meilleure idée. Même si l'ancien coach du RWDM a parfois agacé par ses certitudes lorsque le jeu ne suivait pas, le bien fondé de ses idées profite au club. Dans l'esprit de Wilmots, il était donc naturel de voir son entraîneur continuer l'aventure cette saison.

Rigueur et passion comme fil conducteur

Entre les deux hommes, la relation est au beau fixe : "J'adore travailler avec lui. On a une très bonne relation : il fait son boulot, je fais le mien. Ce sont deux jobs différents mais complémentaires car basés sur la collaboration et les conversations franches sur l'évolution de l'équipe et des joueurs", explique Euvrard à la RTBF.

"On a parlé ensemble d’un projet d’équipe, basé sur un plan de jeu et l’ADN du club : il a recruté les joueurs et mon job est de les faire danser ensemble. Marc n'intervient jamais dans mon travail, qui consiste en une méthodologie d'entraînement, le plan de jeu, le processus de sélection et le coaching en match", poursuit-il.

Des discussions et du répondant, mais toujours dans l'intérêt du club

Après l'enfer que lui a fait vivre John Textor au RWDM et les conditions de travail parfois précaires de Dender, travailler au Standard et dans ses installations sur les hauteurs du Sart-Tilman apparait comme du pain béni.



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Marc Wilmots a pourtant lui aussi son caractère et ses idées bien arrêtées : "Marc et moi, on a deux fortes personnalités : on prend chacun de la place et ce n’est pas un souci... car le plus important, c'est le club, et le faire évoluer ensemble".

Vincent Euvrard se sent à la bonne place

Des désaccords, il y en a déjà eu, comme il y en a dans tous les clubs : "On n’a pas encore eu de grosses discussions. Non, pas encore… Mais ce n’est pas mauvais non plus de parfois diverger d’opinion. Si lui se frustre ou s'irrite de ce je fais ou de ce que je dis, autant le dire... Si c’est pour avoir un meilleur ressenti et faire évoluer le Standard, ça ne me pose aucun souci : au contraire, j’ai besoin d’être challengé comme je le fais avec mes joueurs".

Euvrard se sent donc dans un bon environnement de travail : "Notre organigramme englobe juste ce qu’il faut comme fonctions : dans un leadership, tu peux avoir trop peu de gens, des gens à distance, mais tu peux aussi avoir trop de personnes où les rôles ne sont pas clairs et où tout le monde se marche sur les pieds. Ce n’est pas le cas ici".