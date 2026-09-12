Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos depuis het Kuijpje
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Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo
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Dans une rencontre à cinq buts et presque autant de visages, le Standard a subi sa première défaite de la saison sur la pelouse de Westerlo, ce samedi soir dans le cadre de la sixième journée de Pro League. Bruny Nsimba a inscrit son premier but pour les Rouches, qui ont concédé deux phases arrêtées.

Après un 9/9 et sur une série de cinq matchs sans défaite, le Standard se déplace sur la pelouse de Westerlo, ce samedi dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard choisit Tobias Mohr pour remplacer Gustav Mortensen, blessé. Noah Sy prend donc place sur le banc, tandis qu'Andi Zeqiri n'est pas encore suffisamment en forme pour être sur la feuille de match, mais est bien présent.

Dans les tribunes, l'ancien Diable Rouge Nacer Chadli, formé au Standard, qui a porté les couleurs de Westerlo à la fin de sa carrière avant de devenir le joueur d'expérience du SL16 FC en D1 ACFF, et qui est aujourd'hui l'entraîneur adjoint des U18 des Rouches. Le buteur décisif contre le Japon à la Coupe du monde 2018 était assis non loin de la direction des Rouches et d'Andi Zeqiri, qui a pris place aux côtés de Marten Wilmots.

Hautekiet, Mohr, Karamoko : erreur collective du Standard sur le 1-0

En Campine, c'est le Standard qui s'offre la première occasion de la rencontre, sur coup franc. Il est donné en deux temps par Tobias Mohr et Rayan Touzghar, Casper Nielsen le transforme en une frappe enroulée prenant la direction de la lucarne. Il faut, déjà, une belle intervention de Jungdal (2e).

Un premier danger qui n'empêche pas l'ouverture du score de Westerlo quelques minutes plus tard. Tout démarre d'une très mauvaise passe de Hautekiet et d'un déboulé de Congreve sur la droite, qui n'est pas arrêté par Tobias Mohr. L'ancien Brugeois peut centrer, Karamoko est trop court et Norman Bassette en profite pour se retourner et tromper Epolo (1-0, 12e).

Lire aussi… Coup d'arrêt brutal pour les Rouches : les notes du Standard après la défaite à Westerlo

Souvent dépassé dans la bataille de l'entrejeu par Bassette, Saito, Sakamoto et Sandra qui restent dans une position très offensive pour forcer le cœur du jeu des Rouches à défendre, le Standard passe par les ailes mais n'amène que peu de véritable danger, la faute à un petit manque de justesse systématique. De son côté, Westerlo force Epolo à se coucher via ses avants japonais, en vain également.

Bassette Norman
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L'inattention se paie cash, mais Nsimba rend espoir au Standard

Toujours sans solution à l'approche de l'heure de jeu, Vincent Euvrard prépare un triple changement avec Sylvester Jasper, Bruny Nsimba et Salieu Drammeh. Mais tout le monde regarde le banc et tarde à se replacer sur un coup franc long de Westerlo que le T1 des Rouches voulait laisser passer avant de réaliser son changement.

Résultat des courses, absolument personne ne sort sur Sakamoto, malgré le hurlement tardif de l'adjoint Frédéric Stilmant demandant de le faire. Saito est à la réception de son long ballon et remet vers le but, Epolo n'intervient pas devant Sandra et laisse à Lapage, au deuxième poteau, le loisir de doubler la mise (2-0, 57e).

Le triple changement voit le jour quelques minutes plus tard avec les sorties de Touzghar, Nguene et Ayensa. Il se révèle payant, puisqu'un entrant réduit l'écart moins de dix minutes plus tard. Corner de Nielsen, première tête de Fossey, deuxième de Karamoko, et Nsimba profite de ce ballon traînant pour claquer une reprise de volée acrobatique, qui trompe Jungdal (2-1, 66e).

Les phases arrêtées ont raison des Rouches à Westerlo

Avec un bien meilleur visage depuis le but du break de Westerlo, le Standard revient dans la partie et reprend confiance. Abid déboule sur le côté gauche et glisse à Nielsen, qui cherche Nsimba. Le ballon est contré, un petit cafouillage profite à Abid, qui arme une frappe depuis l'extérieur du rectangle qui trompe Jungdal. Aux abois dix minutes plus tôt, le Standard est de retour dans la rencontre (2-2, 71e).

Pas pour longtemps, cependant. Car il ne faut attendre que cinq minutes pour voir Matthieu Epolo forcé de se retourner une troisième fois. Un corner, dévié au premier poteau, est poussé dans le but par Pape Diong, détaché de tout marquage (3-2, 77e). Le Standard avait fait le plus dur, mais doit (presque) tout refaire.

Et il n'y parvient pas. Pas vraiment capable de se créer des occasions pour faire 3-3, le Standard concède sa première défaite de la saison en Campine après le 4-2 de Van den Keybus dans le temps additionnel (4-2, 90+2e). Sur deux phases arrêtées et une action aux multiples erreurs individuelles. Premier coup d'arrêt pour les hommes de Vincent Euvrard, tandis qu

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