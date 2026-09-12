Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser
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Kevin De Bruyne entame une nouvelle saison à Naples avec Allegri sur le banc. À 35 ans, le Diable Rouge arrive à un moment important de son passage en Italie après une année difficile.

Après ses belles années en Angleterre, Naples attendait beaucoup de Kevin De Bruyne. Le club italien comptait sur son expérience, mais surtout sur sa capacité à faire la différence avec le ballon. Sa première saison en Serie A n'a pas été aussi simple que prévu.

Pas de déclic avec Conte

En octobre 2025, De Bruyne s'est blessé aux ischio-jambiers et a dû rester quatre mois à l'infirmerie. À son retour, le Belge a eu du mal à retrouver sa place. Sa relation avec Antonio Conte n'a pas facilité les choses. Les deux hommes n'étaient pas sur la même longueur d'onde.

Après le départ de Conte, De Bruyne a dit ce qu'il pensait de son ancien entraîneur. "Je suis content qu'il soit parti. Je n'ai jamais joué dans ma position", avait-il déclaré.

C'est un élément important pour comprendre la situation du milieu de terrain belge à Naples. De Bruyne a dû se remettre d'une grave blessure, mais il a aussi dû s'adapter à une équipe et à un championnat où son rôle est différent de celui qu'il avait à Manchester City.

Un autre De Bruyne

Le joueur dont dispose Naples aujourd'hui n'est plus celui qui a dominé la Premier League pendant des années. Et ce n'est pas un problème. De Bruyne a 35 ans et, après plusieurs saisons difficiles, il n'a plus l'explosivité qui lui permettait de mettre ses adversaires en difficulté.

De Bruyne a toujours cette capacité à faire la différence avec le ballon. La saison dernière, contre le Sporting CP, il avait délivré deux passes décisives à Rasmus Højlund, auteur d'un doublé. Il va moins vite qu'il y a quelques années, mais sa vision du jeu et sa qualité de passe sont là.

Cela s'est vu contre Arsenal mercredi soir. De Bruyne a joué toute la rencontre sans être brillant pendant 90 minutes. Mais dès qu'il touchait le ballon dans les derniers mètres, Naples se montrait plus dangereux. Le Belge a montré qu'il pouvait faire la différence sur quelques actions.

De Bruyne n'a plus besoin d'être celui de Manchester City en 2019 ou 2020. À 35 ans, ce serait difficile de lui demander la même chose. Mais Naples a besoin de le voir plus souvent faire la différence.

Allegri lui offre ce que Conte ne lui donnait pas

Max Allegri utilise De Bruyne différemment. Avec Conte, le Diable ne jouait pas à son meilleur poste. Cette saison, il retrouve un rôle de milieu offensif et plus de liberté dans le jeu de Naples.

"Tout se passe bien avec Allegri. Il y a une bonne entente avec l'équipe", a expliqué De Bruyne. "Nous voulons construire quelque chose de grand."

De Bruyne n'a pas besoin d'être constamment comparé au joueur qu'il était il y a quelques années. "Tout le monde attend l'action décisive de ma part, mais j'ai 35 ans et je sors de deux ou trois saisons difficiles. J'ai subi une blessure grave."

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