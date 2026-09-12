"Ruben Amorim a fait un excellent choix en me plaçant à gauche" : Diego Moreira exprime sa préférence

Fabien Chaliaud, journaliste football
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"Ruben Amorim a fait un excellent choix en me plaçant à gauche" : Diego Moreira exprime sa préférence
Photo: © photonews
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Diego Moreira a marqué un doublé sur le terrain de la Lazio permettant à son nouveau club, l'AC Milan, de remonter un retard de deux buts. Après une prestation timorée contre la Juventus, l'international belge a peut-être lancé sa saison à une place qui n'est peut-être pas celle qu'il préfère.

Grand bonhomme de l'AC Milan qui est revenu de 2-0 à 2-2 grâce à lui, Diego Moreira était évidemment au centre de toutes les attentions dans la presse italienne.

"Je suis très heureux d’avoir inscrit mes deux premiers buts, mais je l’aurais été encore davantage si nous avions gagné, a commenté le principal intéressé sur DAZN. Nous avons réalisé une très bonne deuxième période et nous méritions davantage."

Une première timide contre la Juventus

Le Diable rouge est aussi revenu sur son premier match contre la Juventus qui n'avait pas été aussi enthousiasmant. "Moi, timide contre la Juventus ? Non, je ne dirais pas ça, a répondu Diego Moreira. Je pense qu’il s’agissait pour moi d’une première intégration au championnat italien, face à une grande équipe. Aujourd’hui, j’ai joué à gauche, mais je peux évoluer sur les deux côtés et le coach a fait un excellent choix en me plaçant à gauche. Nous verrons où je jouerai lors du prochain match."

Pourtant, l'international belge avait reconnu qu'il se sentait mieux à droite dans le passé. 

Des points à améliorer

Ruben Amorim le préfère donc à gauche où il peut exploiter son dribble et ses accélérations. En revanche, les observateurs de la Serie A note que le jeune Belge devra améliorer son travail défensif, sa régularité et sa précision technique, lui qui, contre la Juventus, avait perdu 18 ballons. 

Lire aussi… 🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point

Même s'il n'est arrivé que très récemment à Milan, Diego Moreira restait encore une énigme pour les tifosi rossoneri. Certes, ils savaient qu'il avait brillé à Strasbourg ou qu'il avait  réalisé une excellente sortie de banc lors de Belgique-Sénégal à la Coupe du monde. Mais ils avaient surtout vu un joueur emprunté pour sa grande première, contre la Juventus.

Mais ce soir, même s'il est encore trop tôt pour l'affirmer, il a peut-être lancé sa saison.

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