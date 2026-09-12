Tubize-Braine reste la bête noire de Mons, Rochefort battu à domicile, le RWDM dans la douleur

La quatrième journée de championnat a réservé quelques surprises parmi les quatre grands candidats au titre. Mons a été accroché au Tondreau par Tubize-Braine, Rochefort a été surpris par le promu Onhaye, l'Olympic a dû se contenter du match nul contre les U23 de l'Union, alors que le RWDM s'est imposé difficilement contre les Zébra Elites.

Décidément Mons n'y arrive pas contre Tubize-Braine. Lors de la saison de leur montée commune de la D2 FFA vers l'étage supérieur, les "Dragons" avaient pris facilement deux fois la mesure des Brabançons. Depuis qu'ils sont en D1 FFA, c'est Tubize-Braine qui domine légèrement les débats, même si de nombreux partages ont scellé les duels entre les deux formations.

Cette saison, Mons pensait enfin vaincre le signe indien. Grand candidat à la montée contrairement à son rival, orphelin de nombreux de ses éléments forts et de son coach à succès. Qui plus est, les "Dragons" restaient sur une large victoire contre l'Olympic de Charleroi, pendant que la RUTB buvait le bouillon au Leburton contre l'Union Rochefort.

Tubize-Braine vire en tête à la pause

Aux supporters après le match, Xavier Robert, le nouveau T1 tubizien avait promis une réaction. Elle a eu lieu sur le terrain du Tondreau. Sur corner, Yakine Saïd M'Madi trompait Vachoux de la tête pour permettre à la RUTB de prendre les commandes. C'était sans compter sur le flair de Loris Brogno qui allait trouver Mayron De Almeida de l'extérieur du pied. L'ancien Virtonais ne se loupait pas dans son face à face avec Ulric Cremers et rétablissait l'égalité.

Une fin de match complètement folle

Tubize-Braine allait devoir terminer le dernier quart d'heure en infériorité numérique mais allait déjouer tous les pronostics en reprenant l'avance dans les arrêts de jeu du match. Nathan Okumu, déjà buteur victorieux au SL16 pensait offrir une deuxième victoire aux siens grâce à une de ses réalisations.

Sans doute déconcentrés par ce but inattendu, les hommes de Xavier Robert allaient pourtant voir le succès leur filer entre les doigts, Mons parvenant à arracher, grace à Brandon Agounon, un partage inespéré qui ne fait pas ses affaires. Malgré les investssements de l'été, les hommes de George Boateng accusent déjà 8 points de retard sur le RWDM. Le coach est contesté, mais difficile de le virer quand il met ses billes personnelles dans le club....





Reçu quatre sur quatre

Le RWDM poursuit son sans-faute. Les "Coalisés", grands candidats au titre, ont mis les moyens, mais ont peiné à les afficher face à des Zébra Elites courageux. C'est Redouan Belkaious qui inscrira le seul but de siens à la 52e. Il n'y a de toute façon pas de petite victoire, juste des unités engrangés qui permettent au RWDM de trôner largement en tête de la D1 FFA.

Gueule de bois au Parc des Roches

Vainqueur autoritaire de la RUTB la semaine dernière grâce à un Mathieu Cornet toujours aussi redoutable devant le but, l'Union Rochefort pensait pouvoir enchaîner facilement avec la réception du promu Onhaye. La saison passée avait pourtant montré qu'il fallait se méfier des montants, avec l'exemple d'Habay. Les visiteurs ont planté le piège parfait en menant à la pause. En deuxième mi-temps, les Rochefortois tentaient d'assumer leur statut de candidat au titre et égalisaient par l'entremise de l'ancien Unioniste Arnaud Dony. Malheureusement pour les pensionnaires du Parc des Roches, Onhaye créait la surprise dans les arrêts de jeu. Guillaume Hubert devant aller chercher un deuxième ballon au fond de ses filets. Avec ces premiers points perdus, l'Union Rochefort doit lâcher le train molenbeekois et devra réagir la semaine prochaine face aux U23 carolos.

L'Olympic patine et inquiète

Après la déculottée subie face à Mons sept jours plus tôt, l'Olympic espérait bien mettre les choses au point face à une Union U23 parfois séduisante en ce début de saison à défaut de prendre des points. Et ce sont justement ces derniers qui allaient prendre l'avance et la conserver jusqu'à la pause. Les "Dogues" parviendront à égaliser lors du second acte, mais le contenu reste trop pauvre malgré un mercato séduisant. L'Olympic peine à se créer des occasions et devra faire mieux lors de la réception de Tubize-Braine. Car avec 8 points de retard, l'objectif retour en Challenger Pro League a déjà pris du plomb dans l'aile.