Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois
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Thibaut Courtois ne participera pas à la campagne de Nations League avec les Diables Rouges, mais restera disponible pour les rencontres de qualification pour l’Euro. Ce choix continue de susciter de vives réactions. Johan Boskamp ne le comprend pas et, s’il était sélectionneur, il prendrait même une décision radicale.

"Il fait ce qu’il veut, mais pour moi, ce n’est pas acceptable, estime Johan Boskamp dans Het Nieuwsblad. Si j’étais sélectionneur, je ne le convoquerais tout simplement plus."

Pour l'ancien entraîneur à succès d'Anderlecht dans les années 1990, le problème n’est pas que Courtois souhaite lever quelque peu le pied physiquement, mais plutôt qu’il semble décider lui-même des matches internationaux auxquels il accepte de participer. "Il reste le meilleur gardien que nous ayons et il vient encore de réaliser un match exceptionnel cette semaine. Mais s’il peut choisir les rencontres qu’il dispute avec l’équipe nationale, pourquoi les autres n’auraient-ils pas le droit d’en faire autant ?", demande Boskamp.

Un dangereux précédent ?

C’est précisément ce qui dérange l’ancien international néerlandais qui a connu ses heures de gloire au RWDM, crampons aux pieds. "Je trouve simplement que ce n’est pas correct. Et je m’exprime encore de manière très mesurée", estime le "Bos" pour lequel, Thibaut Courtois ne doit donc pas bénéficier de privilèges supplémentaires par rapport aux autres internationaux. Et ce, aussi important soit-il sur le plan sportif.

Un ancien Diable rouge, Philippe Albert, avait estimé plus tôt dans la semaine que le sélectionneur Mark van Bommel aurait dû tenter de convaincre Courtois. Johan Boskamp nuance toutefois cette position d'un Albert qu'il a connu comme joueur sous le maillot mauve. "Si cela ne fonctionne pas, que voulez-vous faire ? On ne peut pas non plus forcer un joueur", pense le Néerlandais.

Il cite notamment l’exemple de son compatriote Johan Cruijff, qui avait lui aussi renoncé à participer à la Coupe du monde 1978 en Argentine malgré les tentatives visant à le convaincre de changer d’avis.

Un espoir porté par la nouvelle génération

Johan Boskamp préfère donc déjà se tourner vers l’avenir et les jeunes gardiens susceptibles de se révéler. Il cite évidemment les noms de Senne Lammens, Mike Penders et Lucca Brughmans comme possibles successeurs à terme de Thibaut Courtois.

Lucca Brughmans l’a d'alleurs particulièrement impressionné le week-end dernier. "Quel arrêt fantastique il a réalisé contre Anderlecht ! On aurait dit Gordon Banks !", s'est enthousiasmé Boskamp.

Pour Mark van Bommel, la prochaine campagne de Nations League constituera donc bien plus qu’une simple succession de rencontres internationales. En l’absence de Thibaut Courtois, le nouveau guide diabolique aura immédiatement l’occasion d’évaluer lequel de ces gardiens est capable de s’imposer comme une alternative crédible en vue de la prochaine campagne de qualification.

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