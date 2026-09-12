Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

Pour se maintenir en D1A, il faut réussir son mercato après avoir été promu. Le KV Courtrai ne s'est peut-être pas assez renforcé cet été, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, car à en croire leur directeur sportif, les Kerels avaient ciblé des joueurs de qualité : cinq d'entre eux ont fini à l'Union !

Le KV Courtrai est actuellement bon dernier de Jupiler Pro League avec cinq défaites en autant de matchs de championnat depuis sa remontée dans l'élite. On peut donc en tirer une conclusion assez simple : les Kerels ne se sont pas assez renforcés à l'intersaison.

Pourtant, selon son directeur sportif Niels Vanneste, Courtrai avait identifié des joueurs de grande qualité cet été. Le club flandrien n'a simplement pas eu les moyens de faire face à la concurrence. Et pour cause : cette concurrence, c'était souvent... l'Union Saint-Gilloise.

Courtrai a sa propre base de données

"Sur les transferts que l'Union a effectués cet été, cinq figuraient également sur notre liste", affirme Niels Vanneste dans Het Nieuwsblad. La preuve que la cellule de scouting courtraisienne fonctionne très bien, car contrairement à l'USG, Courtrai ne bénéficie pas de la banque de données de Jamestown Analytics, qui ne collabore qu'avec un club par championnat.

"Nous ne pouvions simplement pas nous permettre les montants déboursés par l'Union", résume le directeur sportif courtraisien. Cet été, le KV Courtrai a dépensé 1,5 million d'euros pour attirer Shandre Campbell depuis le Club de Bruges, 500.000 euros pour Axel Drouhin ou encore un peu moins de 500.000 euros pour Boris Lambert.

Si ce n'est pas Jamestown Analytics qui aide Courtrai, on se doute toutefois que les Kerels ne tombent pas par hasard sur les mêmes cibles que l'Union Saint-Gilloise. Ainsi, "huit des 10 recrues" estivales courtraisiennes ont été trouvées par les data, précise Vanneste.





Reste donc à voir si ce système permet à un club de se maintenir en Jupiler Pro League, car les data peuvent parfois peiner à évaluer si un joueur sera capable d'évoluer dans une équipe devant assurer son maintien. Le match de ce week-end entre la RAAL et le KVK semble déjà très important...