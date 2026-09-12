Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie
Photo: © photonews
Deviens fan de Fenerbahce! 34

La démission de l'entraîneur du Fenerbahçe, Ismail Kartal, après le match nul du club stambouliote contre l'AS Rome en Coupe d'Europe, avait pris tout le monde de court. Ses joueurs mais aussi sa direction, qui l'a refusée catégoriquement. Le club turc a désormais annoncé officiellement refuser son départ.

On le sait : en Turquie, les scénarios rocambolesques sont fréquents, surtout en ce qui concerne les entraîneurs. Mais on est surtout habitué à voir des dirigeants avoir le couperet facile et se séparer rapidement de leurs entraîneurs après des résultats décevants. La saison passée, c'était par exemple Domenico Tedesco qui en avait fait les frais au Fenerbahçe. 

Il est plus rare que le coach démissionne aussi tôt dans la saison. Ismaïl Kartal a donc pris tout le monde de court cette semaine. Le coach du Fenerbahçe a annoncé quitter ses fonctions après le match nul contre la Roma en Coupe d'Europe. Rapidement, sa direction affirmait refuser ce départ.

Et alors que ce vendredi matin encore, son adjoint avait été chargé de donner l'entraînement à Romelu Lukaku et ses coéquipiers, Ismail Kartal a bel et bien été confirmé dans ses fonctions via un communiqué officiel du club stambouliote.

Ismail Kartal reste finalement le coach du Fenerbahçe 

"Notre directeur technique, M. Ismail Kartal, est en poste. Notre équipe poursuivra ce samedi la préparation du match contre Gaziantep lors de l'entraînement qui sera donné sous la direction de notre directeur technique, M. Kartal, à 11h30", assure le club dans ce communiqué. Le coach turc démissionnaire aurait donc changé d'avis. 

Lire aussi… Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku
Selon la presse turque, le président du Fenerbahçe aurait convaincu Ismail Kartal de rester en poste. Ce dernier n'était arrivé que cet été à la tête du club et si les résultats en championnat sont mitigés (deux victoires et deux défaites), la qualification en Ligue des Champions contre Lyon en barrages a fait énormément de bien au Fenerbahçe. Ismail Kartal va donc continuer à mettre son équipe en place. Ce n'est peut-être pas une grande nouvelle pour Romelu Lukaku, réserviste depuis le début de saison... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Fenerbahce
Romelu Lukaku

Plus de news

Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

Une situation chaotique à Fenerbahçe : un ancien entraîneur de Pro League va coacher Romelu Lukaku

20:30
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

11:00
Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

10:30
Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

10:00
Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

09:30
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

08:40
Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

09:00
Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

08:20
Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

07:40
Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

07:20
La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

07:00
Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

06:00
Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

23:35
LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre Live

LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre

22:32
La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

23:10
Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

23:20
Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

22:50
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

22:39
De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

22:20
Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

21:49
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

21:40
Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

21:30
Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

21:00
Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

Du nouveau pour Kos Karetsas après sa sortie sur civière : Dortmund fait le point

20:00
Romelu Lukaku déjà en difficulté à Fenerbahçe ? "Il doit faire ce qu'il fait avec les Diables : marquer"

Romelu Lukaku déjà en difficulté à Fenerbahçe ? "Il doit faire ce qu'il fait avec les Diables : marquer"

11/09
La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards

19:46
1
Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix

19:30
3
"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

"C'est super important de réagir maintenant" : Charleroi déjà face à un moment décisif ?

18:40
L'entraîneur de Romelu Lukaku annonce sa démission : "J'ai l’intention de ne jamais revenir ici"

L'entraîneur de Romelu Lukaku annonce sa démission : "J'ai l’intention de ne jamais revenir ici"

11:20
Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

Hans Vanaken absent face à l'Antwerp ce dimanche ? Ivan Leko donne de ses nouvelles

18:00
Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia

17:20
1
Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts"

16:00
1
Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

Vincent Euvrard revient sur l'intérêt du Standard pour Norman Bassette : "Son nom était sur la table, mais..."

16:40
Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

Coup dur pour l'Union Saint-Gilloise : trois cadres suspendus pour débuter l'Europa League

15:30
Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

Matz Sels franchit un cap symbolique à Nottingham Forest : "Pour un gardien, c’est un peu comme le vin"

15:00
De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis" Interview

De bons signes pour Vincent Euvrard au Standard : "Je n'ai pas dû répéter 1000 fois que rien n'était acquis"

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athènes AEK Athènes 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Inter
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
FC Barcelone FC Barcelone 5-1 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Viking FK Viking FK
Liverpool Liverpool 2-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 6-1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 0-1 Arsenal Arsenal
Sporting Portugal Sporting Portugal 3-1 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 1-1 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahce Fenerbahce 1-1 AS Roma AS Roma
Slavia Prague Slavia Prague 2-3 Lens Lens
Bayern Munich Bayern Munich 5-0 Bodo Glimt Bodo Glimt
Manchester United Manchester United 4-0 Sabah Sabah
Como Como 4-1 RB Leipzig RB Leipzig

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" QuickPick QuickPick a propos de Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici" Pogi Pogi a propos de "On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens JoBg JoBg a propos de "Il faudrait qu'il se trouve un autre projet" : Antoine Sibierski très cash avec un joueur d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Passeport congolais en poche : un jeune Bruxellois s'éloigne encore un peu plus de la Belgique QuickPick QuickPick a propos de Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos El Malvario El Malvario a propos de Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved