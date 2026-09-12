Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

La démission de l'entraîneur du Fenerbahçe, Ismail Kartal, après le match nul du club stambouliote contre l'AS Rome en Coupe d'Europe, avait pris tout le monde de court. Ses joueurs mais aussi sa direction, qui l'a refusée catégoriquement. Le club turc a désormais annoncé officiellement refuser son départ.

On le sait : en Turquie, les scénarios rocambolesques sont fréquents, surtout en ce qui concerne les entraîneurs. Mais on est surtout habitué à voir des dirigeants avoir le couperet facile et se séparer rapidement de leurs entraîneurs après des résultats décevants. La saison passée, c'était par exemple Domenico Tedesco qui en avait fait les frais au Fenerbahçe.

Il est plus rare que le coach démissionne aussi tôt dans la saison. Ismaïl Kartal a donc pris tout le monde de court cette semaine. Le coach du Fenerbahçe a annoncé quitter ses fonctions après le match nul contre la Roma en Coupe d'Europe. Rapidement, sa direction affirmait refuser ce départ.

Et alors que ce vendredi matin encore, son adjoint avait été chargé de donner l'entraînement à Romelu Lukaku et ses coéquipiers, Ismail Kartal a bel et bien été confirmé dans ses fonctions via un communiqué officiel du club stambouliote.

Ismail Kartal reste finalement le coach du Fenerbahçe

"Notre directeur technique, M. Ismail Kartal, est en poste. Notre équipe poursuivra ce samedi la préparation du match contre Gaziantep lors de l'entraînement qui sera donné sous la direction de notre directeur technique, M. Kartal, à 11h30", assure le club dans ce communiqué. Le coach turc démissionnaire aurait donc changé d'avis.

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Selon la presse turque, le président du Fenerbahçe aurait convaincu Ismail Kartal de rester en poste. Ce dernier n'était arrivé que cet été à la tête du club et si les résultats en championnat sont mitigés (deux victoires et deux défaites), la qualification en Ligue des Champions contre Lyon en barrages a fait énormément de bien au Fenerbahçe. Ismail Kartal va donc continuer à mettre son équipe en place. Ce n'est peut-être pas une grande nouvelle pour Romelu Lukaku, réserviste depuis le début de saison...