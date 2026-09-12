Une première qui en appelle d'autres ? La carte noire arrive dans le monde du football

Après la carte jaune, la carte rouge et la carte review (utilisée depuis cette saison par les entraîneurs de D1B pour demander un challenge vidéo après une action litigieuse) voici la carte noire. Elle va être utilisée en Roumanie pour lutter contre les comportements irrespectueux de certains parents au bord du terrain.

La mesure sera introduite lors des matches de jeunes, des moins de 7 ans jusqu’aux moins de 16 ans. La Fédération roumaine de football souhaite ainsi surtout s’attaquer au comportement des parents et des autres supporters en bord de terrain. Le raisonnement est clair : les enfants ne doivent pas être victimes de la pression, des frustrations et des ambitions des adultes.

Le carton noir signifie la fin du match

Le carton noir aura en outre de lourdes conséquences. Lorsqu’un arbitre le brandit, le match est définitivement arrêté en raison d’un comportement répréhensible en bord de terrain. Il ne s’agit donc pas d’un avertissement symbolique, mais d’une mesure ultime avec une conséquence sportive directe. Une solution radicale lorsque la situation dérape.

L’arbitre ne peut toutefois pas sortir ce carton sans raison. Les entraîneurs doivent d’abord être interpellés. Ils sont chargés de rappeler leurs supporters à l’ordre. Si cela n’a aucun effet, le match est interrompu pendant dix minutes.

Au cours de cette interruption, une deuxième tentative est menée pour normaliser la situation. Si le mauvais comportement se poursuit malgré tout, l’arbitre peut brandir le carton noir et le match prend fin.

"Les enfants ne doivent pas être victimes"

La fédération roumaine souhaite ainsi surtout mettre un terme aux comportements agressifs et au coaching excessif depuis la ligne de touche. Les parents qui se laissent emporter par le résultat d’un match de jeunes ou qui déchargent leurs frustrations pourraient ainsi mettre directement fin au match de leur propre enfant.





Selon la fédération, un tel comportement peut en effet non seulement influencer le déroulement du match, mais aussi avoir des conséquences sur les enfants eux-mêmes et sur l’ensemble de l’équipe.