Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?
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Adriano Bertaccini n'était pas sur le banc ce vendredi du côté du KV Malines, mais cela n'aura pas échappé aux personnes présentes : Vitor Bruno a mentionné son nom en conférence de presse au moment d'évoquer ses options en pointe. Cela place déjà "Berta", mis de côté depuis quelques semaines, dans une catégorie bien différente d'un Mario Stroeykens, par exemple. Peut-il faire son retour ?

Et si, sans jouer, Adriano Bertaccini gagnait des points aux yeux de Vitor Bruno ces dernières semaines ? Il semble en tout cas que le coach portugais ne ferme pas la porte à l'ancien trudonnaire de la même façon qu'à Mario Stroeykens. Ce dernier a même vu Antoine Sibierski le tacler assez sévèrement dans sa grande interview post-mercato, soulignant que c'était notamment dans l'attitude que Stroeykens devait faire des progrès.

L'attitude n'a jamais été le problème de Bertaccini cette saison. Ses sautes d'humeur en fin de saison passée sous Hasi ne plaisaient pas à Sibierski, mais Vitor Bruno a rapidement affirmé qu'il aimait l'aspect émotif du joueur. Si Bertaccini a été mis de côté, c'est pour des raisons sportives et parce qu'une solution devait être trouvée cet été ; maintenant qu'il est clair qu'il restera, rien ne s'oppose à un retour... si Bruno en avait besoin.

Bruno a cité son nom : un signe ?

Au moment d'évoquer Tawfik Bentayeb, dont la prestation a été très convaincante ce vendredi, Vitor Bruno a comme d'habitude préféré mettre en avant le collectif. Il a ainsi souligné que si Bentayeb était un "vrai attaquant de rectangle", Mihajlo Cvetkovic pouvait aussi évoluer dans ce rôle-  "et Adriano Bertaccini aussi". 

Entendre le nom de ce dernier cité spontanément par son coach en conférence de presse est assez inhabituel cette saison. Mais à partir du moment où Bruno évolue en 4-4-2, comme c'était le cas ce vendredi Derrière les Casernes, c'est en réalité assez logique : tous les postes doivent être doublés... et Anderlecht dispose de quatre attaquants de pointe - Sikan, Cvetkovic, Bentayeb et Bertaccini. 

Rappelons après tout qu'il y a deux saisons, Adriano Bertaccini inscrivait 21 buts en 36 matchs avec STVV, et ce bien souvent en évoluant aux côtés d'un autre attaquant. Ces qualités de buteur ne se sont pas évaporées. La saison passée, malgré ses difficultés et en étant trimballé d'un poste à l'autre, il a trouvé le chemin des filets à 9 reprises. 

Lire aussi… Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

La blessure de Biancone, à un poste bien différent, est venue rappeler une réalité : un noyau large est nécessaire pour aborder une saison très chargée, et les semaines à venir verront les matchs s'enchaîner. Vitor Bruno pourrait donc bien progressivement réintégrer Adriano Bertaccini à son noyau, ne serait-ce que dans un rôle de doublure dans un premier temps. 

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