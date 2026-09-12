Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

Florent Malice
Florent Malice depuis Malines
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Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"
Photo: © photonews
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Anderlecht s'en est sorti avec les trois points ce vendredi sur la pelouse du KV Malines. Un résultat peut-être un peu chanceux pour des Mauves qui ont souffert en seconde période, comme l'a reconnu Vitor Bruno. Mais le Portugais était surtout satisfait de la mentalité affichée par son équipe.

Les célébrations au coup de sifflet final le montraient bien : le Sporting d'Anderlecht était soulagé de prendre les trois points ce vendredi Derrière les Casernes, après avoir grandement souffert dans les vingt dernières minutes de la rencontre. Le KV Malines n'est pas parvenu à inscrire le but égalisateur, et le RSCA est probablement bien payé.

"Aujourd'hui, je ne peux qu'être heureux du résultat et de l'effort collectif. Ce n'est pas facile de gagner ici. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, un stade dans lequel il y avait une belle ambiance", souligne Vitor Bruno en conférence de presse. "Nous avons eu du mal avec ça en début de match".

Vitor Bruno sait que son équipe est sur la bonne voie 

L'Anderlecht de la première période était cependant en contrôle, et a fini par ouvrir logiquement le score. "Nous avons contrôlé le match et je ne me rappelle pas d'une vraie occasion de leur part. Nous en avons deux ou trois et l'une d'elles finit en but", résume Bruno. "Par contre, en deuxième période, leur physicalité nous a posé problème".

Après chaque rencontre, le coach des Mauves trouve généralement matière à féliciter ses joueurs, et ça n'a pas manqué cette fois. "'L'effort collectif de mon équipe a été amazing. Nous avons eu du mal mais nous avons dépassé nos limites. Cela fait trois matchs d'affilée sans concédé de buts, aussi : c'est un signe que l'équipe fait ce qu'elle doit faire et va dans le bon sens, cela me rend heureux". 

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Pas question d'optimisme béat, cependant. "En deuxième période, nous devions faire mieux. Je ne l'ai pas caché à mes joueurs, c'est ce que je leur ai dit. Mais nos moments faibles ont été gérés. Ce n'est pas évident d'affronter une telle équipe. Au milieu de terrain, nous avons eu du mal : Koutsoupias n'a pas 90 minutes dans les jambes, Kana a tout joué et était à la peine. Enormément de joueurs font leurs débuts ou ont peu d'entraînements", énumère le Portugais. "Les choses ne se feront pas en un claquement de doigts". 

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