Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a officialisé ce vendredi la date à laquelle s'ouvrira le procès du rachat du RSC Anderlecht, opposant Marc Coucke à diverses parties accusées de l'avoir escroqué.

Comme le souhaitaient le tribunal de première instance et le parquet fédéral, le procès du rachat du RSC Anderlecht sera bel et bien ouvert avant la fin de l'année 2026, soit moins de dix ans après les faits. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a en effet annoncé que le procès se tiendrait les 7, 8 et 10 décembre prochains.

Ce dossier oppose Marc Coucke, actuel propriétaire du RSC Anderlecht, à diverses parties impliquées dans la vente du club au milliardaire et homme d'affaires flamands en 2017. Parmi ces parties, on compte l'agent de joueurs Christophe Henrotay, l'ex-CEO du RSCA Jo Van Biesbrouck et l'ex-manager général du club Herman Van Holsbeeck.

Christophe Henrotay avait obtenu le report 

Tous sont accusés à divers niveaux d'avoir participé à escroquer Marc Coucke et touché diverses commissions dans le cadre de la vente, après avoir notamment fait jouer la concurrence entre les parties à leur bénéfice.

La défense de Christophe Henrotay avait obtenu le report du dossier après avoir demandé en mai dernier la récusation de l'une des juges, récusation acceptée le 13 août dernier par la cour d'appel de Bruxelles. 

Lire aussi… Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?
Marc Coucke, sa société Alychlo et le RSC Anderlecht sont désormais représentés dans ce dossier par l'avocat Sven Mary, qui s'était fait connaître du grand public en assurant la défense du terroriste et jihadiste Salah Abdeslam, l'un des principaux organisateurs des attentats du Bataclan et de Bruxelles. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines

Plus de news

Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

Vitor Bruno l'a mentionné en conférence de presse : Adriano Bertaccini peut-il faire son grand retour ?

09:00
Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

Vitor Bruno une nouvelle fois fier de son équipe : "On doit mieux faire, mais mes joueurs ont tout donné"

08:20
Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon

23:35
LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre Live

LIVE : Coosemans a sauvé le 1-1, Anderlecht souffre

22:32
La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

23:10
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

22:39
Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

Coup dur pour Anderlecht : sortie d'un cadre sur blessure, une recrue en profite pour faire ses débuts

21:49
Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

Encore deux blessés pour David Hubert : la composition probable de l'Union contre Lommel

11:00
Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

Un promu qui a l'oeil : "Cinq des transferts de l'Union Saint-Gilloise étaient aussi sur notre liste"

10:30
Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

Max Dean sera-t-il bientôt prêt à faire son retour ? "Il traverse une période difficile"

09:30
Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

Le Standard doit rééditer ses performances de la saison dernière au Kuipje

08:40
Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

Arthur Vermeeren, le retour imprévu : "Certains parlent comme si ma carrière était déjà finie..."

07:40
Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

Un vrai film : Romelu Lukaku ne changera finalement pas d'entraîneur en Turquie

08:00
Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

Quel rôle pour Kevin De Bruyne à 35 ans ? Naples a changé sa façon de l'utiliser

07:20
Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

Les Rouches en quête d'un 12/12 : voici les compositions probables de Westerlo - Standard

06:00
La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer

07:00
Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

Un club belge bientôt racheté ? Un fonds d'investissement américain s'intéresse à la Pro League

22:50
Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

Vers un tête-à-tête en Challenger Pro League ? Le Beerschot et Dender prennent les devants

23:20
De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

De quoi inspirer la Pro League ? Les Pays-Bas prennent une mesure radicale contre les feux d'artifice

22:20
🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

🎥 Premier but pour Leandro Trossard avec Besiktas : le Diable Rouge aurait pu s'offrir un doublé

21:40
Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

Une grande nouvelle pour Mika Godts : le Diable Rouge et sa femme Haifa font une annonce

21:30
Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

Encore sans Julien Duranville : Lyon devra compter sur Lois Openda pour son déplacement à Paris

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 16:00 STVV STVV
Westerlo Westerlo 18:15 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Et maintenant, que va faire l'Union d'Anouar Ait El Hadj ? David Hubert a fait son choix El Malvario El Malvario a propos de La RDC ne s'arrête pas là : un deuxième Diablotin rejoint les Léopards JoBg JoBg a propos de Anthony Sibierski explique pourquoi Anderlecht n'a finalement pas signé Santi Garcia Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany a fait son choix pour le Ballon d'Or : "Ces gars faisaient partie d'une équipe qui a inscrit 182 buts" QuickPick QuickPick a propos de Un ancien de Charleroi aperçu au Mambourg : "J'ai beaucoup de souvenirs ici" Pogi Pogi a propos de "On en fait des tonnes parce qu’il joue à Man United" : Albert n’est pas vraiment convaincu par Lammens JoBg JoBg a propos de "Il faudrait qu'il se trouve un autre projet" : Antoine Sibierski très cash avec un joueur d'Anderlecht El Malvario El Malvario a propos de Passeport congolais en poche : un jeune Bruxellois s'éloigne encore un peu plus de la Belgique QuickPick QuickPick a propos de Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos El Malvario El Malvario a propos de Officiel : ancien international belge chez les jeunes, il est sélectionné pour la première fois...par le Mali Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved