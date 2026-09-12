Voici quand se tiendra le procès du rachat d'Anderlecht opposant Marc Coucke à l'ancienne direction du club

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a officialisé ce vendredi la date à laquelle s'ouvrira le procès du rachat du RSC Anderlecht, opposant Marc Coucke à diverses parties accusées de l'avoir escroqué.

Comme le souhaitaient le tribunal de première instance et le parquet fédéral, le procès du rachat du RSC Anderlecht sera bel et bien ouvert avant la fin de l'année 2026, soit moins de dix ans après les faits. Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a en effet annoncé que le procès se tiendrait les 7, 8 et 10 décembre prochains.

Ce dossier oppose Marc Coucke, actuel propriétaire du RSC Anderlecht, à diverses parties impliquées dans la vente du club au milliardaire et homme d'affaires flamands en 2017. Parmi ces parties, on compte l'agent de joueurs Christophe Henrotay, l'ex-CEO du RSCA Jo Van Biesbrouck et l'ex-manager général du club Herman Van Holsbeeck.

Christophe Henrotay avait obtenu le report

Tous sont accusés à divers niveaux d'avoir participé à escroquer Marc Coucke et touché diverses commissions dans le cadre de la vente, après avoir notamment fait jouer la concurrence entre les parties à leur bénéfice.

La défense de Christophe Henrotay avait obtenu le report du dossier après avoir demandé en mai dernier la récusation de l'une des juges, récusation acceptée le 13 août dernier par la cour d'appel de Bruxelles.

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Marc Coucke, sa société Alychlo et le RSC Anderlecht sont désormais représentés dans ce dossier par l'avocat Sven Mary, qui s'était fait connaître du grand public en assurant la défense du terroriste et jihadiste Salah Abdeslam, l'un des principaux organisateurs des attentats du Bataclan et de Bruxelles.