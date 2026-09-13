À 10 contre 11 pendant 70 minutes, Manchester City remporte le derby à Old Trafford !

Même en supériorité numérique à partir de la 23e minute, Manchester United n'est pas parvenu à venir à bout de son rival. Manchester City s'est en effet imposé à Old Trafford ce dimanche, malgré l'expulsion précoce de Phil Foden.

C'est une phase qui va faire débat : dans un derby mancunien jusque là assez équilibré, même si Manchester City avait la domination territoriale, tout aurait pu se jouer sur un pétage de plombs de Phil Foden. Poussé par Bruno Fernandes, l'Anglais a mal réagi et lancé un coup de pied au Portugais, qui s'écroule : carton rouge direct pour le joueur de Manchester City.

Nous sommes alors à la 23e minute de jeu, et les Citizens sont donc en infériorité numérique. Ils se replient, laissent Manchester United prendre le contrôle du match mais les Red Devils (avec Youri Tielemans dans le onze de base) sont imprécis. Il faut attendre la 45e pour une véritable grosse occasion : Marcus Rashford trouve le poteau de Donnarumma.

Énorme désillusion pour Tielemans et Lammens

En seconde période, United reprend sur le même rythme et domine les échanges mais Kobe Mainoo est aussi malchanceux que Rashford, et touche lui aussi le poteau (53e). C'est alors que l'inévitable Erling Haaland va frapper : bien trouvé par Antoine Semenyo, il trompe Senne Lammens, et après une longue vérification, son but initialement annulé pour hors-jeu est validé (63e, 0-1).

Manchester United est alors comme paralysé : Enzo Fernandez passe tout près du 2-0 et il faut un beau réflexe de Senne Lammens pour que les Red Devils restent dans le match (69e). Tielemans, lui, est sorti peu de temps auparavant : il disputait un match très correct, aidant notamment son équipe à garder le contrôle dans l'entrejeu. Ce contrôle disparaîtra au fil du dernier quart d'heure, même si dans les arrêts de jeu, il faut un grand Gianluigi Donnarumma pour empêcher Bryan Mbeumo d'égaliser.



La défaite est cependant bien là, et elle sera difficile à accepter pour les supporters de United après que leur équipe ait joué plus de 70 minutes en supériorité numérique...