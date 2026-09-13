🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Deuxième grosse erreur en deux matchs pour Yann Sommer, parti à la faute face à l'Antwerp ce dimanche quelques jours après sa mauvaise appréciation d'une trajectoire face à Aston Villa. Le Suisse devait apporter de la sérénité en Venise du Nord, mais suscite pour l'instant surtout des interrogations et des doutes.

Yann Sommer avait pourtant été recruté cet été précisément pour apporter de la sécurité. Le gardien de 37 ans possède un palmarès impressionnant et a rejoint Bruges après être notamment passé par le Bayern Munich et l’Inter Milan. Fort de son expérience, il devait succéder à Simon Mignolet et apporter de la sérénité. Mais pour l’instant, Sommer suscite plutôt des interrogations.

Une nouvelle mauvaise appréciation

Face à l’Antwerp, il s’est à nouveau trompé dans l’appréciation d’un ballon. Sommer est sorti, mais a complètement mal évalué la situation. Porozo a ainsi pu en profiter et simplement pousser le ballon dans un but vide.

Un but particulièrement maladroit et dont Sommer peut entièrement s’attribuer la responsabilité. D’autant plus que quelques jours plus tôt à peine, le Club avait déjà été confronté à un problème similaire contre Aston Villa.

En Ligue des champions, Sommer était également sorti très loin de son but sur un ballon en profondeur. Il a hésité au moment d’intervenir, a mal évalué la trajectoire du ballon et Nicolas Jackson l’a devancé pour, aussi, marquer dans un but vide. Après cette rencontre, Sommer avait lui-même reconnu avoir pris une mauvaise décision. Il avait déclaré qu’il aurait mieux fait de rester sur sa ligne.

De certitude à point d’interrogation ?

La situation est donc assez étonnante, d'autant que le Suisse s'était déjà occasionné une première frayeur en début de rencontre face à l'Antwerp. Une erreur peut arriver. Même un gardien du calibre de Sommer peut parfois prendre une mauvaise décision. Mais deux erreurs similaires en l’espace de quelques jours suscitent inévitablement le débat. Et si le Jan Breydel a frissonné sur la passe en retrait suivante, ça n'est pas par hasard.

Lire aussi… Hugo Siquet sorti sur blessure contre l'Antwerp : la malchance continue de frapper le Club de Bruges

Yann Sommer ne véhicule pour l'instant pas une image rassurante sur le terrain. Cela ne signifie pas que le Club doit soudainement chercher un autre gardien après deux matches, car Sommer a suffisamment prouvé qu’il pouvait évoluer au plus haut niveau et disputera sans aucun doute encore des rencontres lors desquelles il rapportera des points à son équipe. Mais ses premières semaines à Bruges soulèvent bel et bien une question gênante.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
FC Bruges
Yann Sommer

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Pogi Pogi a propos de 140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne titof161 titof161 a propos de Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo JoBg JoBg a propos de 🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel Union 60 Union 60 a propos de La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer Union 60 Union 60 a propos de "Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved