🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?

Deuxième grosse erreur en deux matchs pour Yann Sommer, parti à la faute face à l'Antwerp ce dimanche quelques jours après sa mauvaise appréciation d'une trajectoire face à Aston Villa. Le Suisse devait apporter de la sérénité en Venise du Nord, mais suscite pour l'instant surtout des interrogations et des doutes.

Yann Sommer avait pourtant été recruté cet été précisément pour apporter de la sécurité. Le gardien de 37 ans possède un palmarès impressionnant et a rejoint Bruges après être notamment passé par le Bayern Munich et l’Inter Milan. Fort de son expérience, il devait succéder à Simon Mignolet et apporter de la sérénité. Mais pour l’instant, Sommer suscite plutôt des interrogations.

Une nouvelle mauvaise appréciation

Face à l’Antwerp, il s’est à nouveau trompé dans l’appréciation d’un ballon. Sommer est sorti, mais a complètement mal évalué la situation. Porozo a ainsi pu en profiter et simplement pousser le ballon dans un but vide.

Un but particulièrement maladroit et dont Sommer peut entièrement s’attribuer la responsabilité. D’autant plus que quelques jours plus tôt à peine, le Club avait déjà été confronté à un problème similaire contre Aston Villa.

En Ligue des champions, Sommer était également sorti très loin de son but sur un ballon en profondeur. Il a hésité au moment d’intervenir, a mal évalué la trajectoire du ballon et Nicolas Jackson l’a devancé pour, aussi, marquer dans un but vide. Après cette rencontre, Sommer avait lui-même reconnu avoir pris une mauvaise décision. Il avait déclaré qu’il aurait mieux fait de rester sur sa ligne.

De certitude à point d’interrogation ?

La situation est donc assez étonnante, d'autant que le Suisse s'était déjà occasionné une première frayeur en début de rencontre face à l'Antwerp. Une erreur peut arriver. Même un gardien du calibre de Sommer peut parfois prendre une mauvaise décision. Mais deux erreurs similaires en l’espace de quelques jours suscitent inévitablement le débat. Et si le Jan Breydel a frissonné sur la passe en retrait suivante, ça n'est pas par hasard.



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Yann Sommer ne véhicule pour l'instant pas une image rassurante sur le terrain. Cela ne signifie pas que le Club doit soudainement chercher un autre gardien après deux matches, car Sommer a suffisamment prouvé qu’il pouvait évoluer au plus haut niveau et disputera sans aucun doute encore des rencontres lors desquelles il rapportera des points à son équipe. Mais ses premières semaines à Bruges soulèvent bel et bien une question gênante.