🎥 Un lob complètement fou : Lokeren inscrit un but à voir et à revoir

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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🎥 Un lob complètement fou : Lokeren inscrit un but à voir et à revoir
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Maxime Pau s'est illustré avec Lokeren face aux RSCA Futures. Le Français a marqué l'un des buts du week-end.

Maxime Pau a inscrit un magnifique but pour Lokeren. De loin, il a vu le gardien avancé et a tenté un lob. Le ballon lui est passé au-dessus et a terminé sa course au fond des filets. Une réalisation aussi belle qu'importante, puisqu'elle a mis Lokeren sur la voie de la victoire.

Jusque-là, les RSCA Futures pouvaient espérer revenir dans la partie. Anderlecht avait entamé la rencontre de manière catastrophique, puisque le 0-1 est tombé après trente secondes, sur un but contre son camp de Kalonji. Palacios a porté le score à 0-2.

Pau anéantit tous les espoirs

Engwanda-Ongena a permis aux Futures de réduire '’écart à 1-2 avant la pause. Au retour des vestiaires, Van Aerschot a redonné deux buts d'avance à Lokeren, mais N'dao a réagi en ramenant le score à 2-3.

Alors qu'Anderlecht revenait dans le match, Maxime Pau a inscrit ce superbe but pour faire 2-4.

Lire aussi… 🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren

Lokeren a continué sur sa lancée. Duku et Ola-Adebomi ont porté le score à 2-6. Grâce à cette victoire, Lokeren grimpe à la quatrième place avec neuf points. Les RSCA Futures sont derniers avec un seul point.

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