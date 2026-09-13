140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne
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Première titularisation et premières critiques pour Yan Diomandé au Real Madrid. Malgré la victoire contre le Rayo, la presse espagnole attend beaucoup plus de l'Ivoirien.

Le Real Madrid s'est imposé 4-1 contre le Rayo Vallecano samedi soir. Malgré les trois buts d'écart, Thibaut Courtois a dû intervenir à plusieurs reprises. Le gardien des Diables Rouges a réalisé quelques beaux arrêts et a répondu présent lorsque le Rayo s'est montré dangereux.

Les Madrilènes ont eu plus de difficultés en deuxième période et quelques sifflets sont descendus des tribunes du Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé a marqué le quatrième but et mis fin aux derniers espoirs du Rayo.

Difficile pour Yan Diomandé

José Mourinho avait décidé de titulariser Yan Diomandé pour la première fois depuis son arrivée de Leipzig. L'Ivoirien a eu du mal à se montrer. Sur l'une de ses rares actions dangereuses, il a éliminé deux joueurs, mais sa frappe est passée loin du but. Le public l'a applaudi à sa sortie.

La presse espagnole ne l'a pas raté

La presse espagnole attend plus du joueur recruté pour 140 millions d'euros. Marc lui a donné 5/10, la plus mauvaise note parmi les titulaires du Real. "On ne sait pas si c'est un crack ou non", écrit le journal, qui estime que son prix va lui mettre une grosse pression. AS a également relevé ses difficultés : "On sent de la timidité dans son jeu." Le média souligne son travail défensif.

Diomandé doit gagner sa place dans l'équipe de Mourinho. Güler, excellent après son entrée contre le Rayo, est devant lui dans la hiérarchie. Mais le concurrent direct de l'Ivoirien est Brahim Diaz.

Lire aussi… Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois

Eden Hazard avait lui aussi eu du mal lors de ses premiers mois au Real Madrid. Ses performances s'étaient améliorées au fil des matchs, jusqu'à cette blessure à la cheville contre le PSG en Ligue des champions. À partir de là, les blessures se sont enchaînées et l'ancien Daible n'a pas retrouvé le niveau qui était le sien à Chelsea.

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