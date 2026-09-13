Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé

Passé comme joueur par La Gantoise, le Standard et l'Union, puis comme entraîneur dans d'autres clubs belges, James Storme est décédé à l'âge de 83 ans. L'ancien milieu de terrain a disputé un peu plus d'une centaine de matchs dans l'élite du football belge.

James Storme est décédé à l'âge de 83 ans. Formé à la Royale Association Athlétique Gent au début des années 1960, il avait effectué ses débuts professionnels chez les Buffalos avant de prendre la route du Standard en 1965.

L'ancien milieu de terrain a évolué chez les Rouches pendant trois saisons avant de prendre la route de l'Union, avant de revenir à La Gantoise puis de finir sa carrière dans des divisions inférieures, notamment au VG Oostende.

Devenu entraîneur à la fin des années 1980, James Storme s'est assis sur le banc des Côtiers, mais aussi sur ceux de Courtrai, Boom, Lokeren, du Beerschot et du RAEC Mons entre 1997 et 1998.

James Storme avait été aperçu à Bruges la semaine dernière

Joueur de renom, il avait disputé plus de cent matchs dans l'élite de notre football et a entraîné pendant une petite quinzaine d'années avant de s'écarter du monde du football après un dernier passage à Roulers, en 2000.

Habitant de Knokke durant ses dernières années, où son épouse tient une galerie d'art, James Storme était aussi un homme d'affaires prospère, notamment dans le domaine de la ferraille. Il avait été aperçu dans les tribunes du Jan Breydelstadion lors de la récente défaite en Ligue des Champions face à Aston Villa.





"Un homme sympathique, extraverti et flamboyant", écrit le Beerschot dans son communiqué. Un homme aux histoires et anecdotes improbables, toujours prêt à faire la fête. Il laissera une immage indélébile au Kiel." Avec sa disparition, c'est une figure emblématique du football belge, témoin de plusieurs générations, qui s'éteint. Toute la rédaction de Walfoot.be adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.