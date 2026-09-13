Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Passé comme joueur par La Gantoise, le Standard et l'Union, puis comme entraîneur dans d'autres clubs belges, James Storme est décédé à l'âge de 83 ans. L'ancien milieu de terrain a disputé un peu plus d'une centaine de matchs dans l'élite du football belge.

James Storme est décédé à l'âge de 83 ans. Formé à la Royale Association Athlétique Gent au début des années 1960, il avait effectué ses débuts professionnels chez les Buffalos avant de prendre la route du Standard en 1965.

L'ancien milieu de terrain a évolué chez les Rouches pendant trois saisons avant de prendre la route de l'Union, avant de revenir à La Gantoise puis de finir sa carrière dans des divisions inférieures, notamment au VG Oostende.

Devenu entraîneur à la fin des années 1980, James Storme s'est assis sur le banc des Côtiers, mais aussi sur ceux de Courtrai, Boom, Lokeren, du Beerschot et du RAEC Mons entre 1997 et 1998.

James Storme avait été aperçu à Bruges la semaine dernière

Joueur de renom, il avait disputé plus de cent matchs dans l'élite de notre football et a entraîné pendant une petite quinzaine d'années avant de s'écarter du monde du football après un dernier passage à Roulers, en 2000.

Habitant de Knokke durant ses dernières années, où son épouse tient une galerie d'art, James Storme était aussi un homme d'affaires prospère, notamment dans le domaine de la ferraille. Il avait été aperçu dans les tribunes du Jan Breydelstadion lors de la récente défaite en Ligue des Champions face à Aston Villa.

"Un homme sympathique, extraverti et flamboyant", écrit le Beerschot dans son communiqué. Un homme aux histoires et anecdotes improbables, toujours prêt à faire la fête. Il laissera une immage indélébile au Kiel." Avec sa disparition, c'est une figure emblématique du football belge, témoin de plusieurs générations, qui s'éteint. Toute la rédaction de Walfoot.be adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Union SG

Plus de news

Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

13:07
Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

13:30
Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Analyse

Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht

12:30
1
Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

12:00
"Il n'a pas l’habitude de rester au sol" : le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister

"Il n'a pas l’habitude de rester au sol" : le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister

09:30
140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

11:30
1
Polémique en Ligue 1 : la célébration d'un ancien de Pro League ne passe pas

Polémique en Ligue 1 : la célébration d'un ancien de Pro League ne passe pas

11:00
"On a été arrogants" : malgré le score de forfait, certains joueurs de l'Union se sont fait recadrer Réaction

"On a été arrogants" : malgré le score de forfait, certains joueurs de l'Union se sont fait recadrer

08:00
Un doublé en deux minutes : Diego Moreira fait l'unanimité dans la presse italienne

Un doublé en deux minutes : Diego Moreira fait l'unanimité dans la presse italienne

10:30
Un temps cité comme potentiel Diable Rouge et indésirable au Bayern : Vincent Kompany évoque son cas

Un temps cité comme potentiel Diable Rouge et indésirable au Bayern : Vincent Kompany évoque son cas

10:00
Les regrets de Marlon Fossey après le revers du Standard : "Vous savez, c'est un point important en football" Interview

Les regrets de Marlon Fossey après le revers du Standard : "Vous savez, c'est un point important en football"

06:00
"Ça ne sent pas bon" : les premiers échos sur la blessure de Kevin Mac Allister assez pessimistes

"Ça ne sent pas bon" : les premiers échos sur la blessure de Kevin Mac Allister assez pessimistes

23:43
🎥 Un lob complètement fou : Lokeren inscrit un but à voir et à revoir

🎥 Un lob complètement fou : Lokeren inscrit un but à voir et à revoir

09:00
"À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Interview

"À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo

23:00
2
Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions

Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions

07:30
Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister

Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister

22:47
Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium

Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium

07:00
Et de trois pour l'Union...qui perd Mac Allister ! Direct Commenté Live

Et de trois pour l'Union...qui perd Mac Allister ! Direct Commenté

20:40
Coup d'arrêt brutal pour les Rouches : les notes du Standard après la défaite à Westerlo Analyse

Coup d'arrêt brutal pour les Rouches : les notes du Standard après la défaite à Westerlo

20:40
"Ruben Amorim a fait un excellent choix en me plaçant à gauche" : Diego Moreira exprime sa préférence

"Ruben Amorim a fait un excellent choix en me plaçant à gauche" : Diego Moreira exprime sa préférence

23:59
Tubize-Braine reste la bête noire de Mons, Rochefort battu à domicile, le RWDM dans la douleur

Tubize-Braine reste la bête noire de Mons, Rochefort battu à domicile, le RWDM dans la douleur

23:40
Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo

Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo

20:08
5
Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel

Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel

23:25
1
Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois

Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois

22:20
Castagne prend un point à Anfield, Sels s'impose chez le bourreau du Club Bruges, Lavia joue 70 minutes

Castagne prend un point à Anfield, Sels s'impose chez le bourreau du Club Bruges, Lavia joue 70 minutes

21:40
🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point

🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point

21:10
"Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out

"Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out

16:00
1
Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt

Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt

20:25
Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren

Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren

19:14
🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren

🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren

19:45
"Ils ont très mal géré ce dossier" : un club de Pro League a la dent dure contre Bruges

"Ils ont très mal géré ce dossier" : un club de Pro League a la dent dure contre Bruges

18:30
🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre

🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre

18:00
3
"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place

"C'est le numéro un" : Arnaud Bodart devra se battre avec un ancien gardien de Pro League pour sa place

17:15
"C'est complètement faux" : Arthur Vermeeren revient sur l'affaire qui avait enflammé les médias français

"C'est complètement faux" : Arthur Vermeeren revient sur l'affaire qui avait enflammé les médias français

16:30
"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

"On prend chacun de la place" : Vincent Euvrard très transparent sur sa relation avec Marc Wilmots

12/09
"Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre

"Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 1-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Pogi Pogi a propos de 140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne titof161 titof161 a propos de Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo JoBg JoBg a propos de 🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel Union 60 Union 60 a propos de La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer Union 60 Union 60 a propos de "Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite El Malvario El Malvario a propos de Vitor Bruno donne des nouvelles de Giulian Biancone, sorti blessé à 5 jours de la réception de Lyon Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved