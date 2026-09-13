Interview Bruny Nsimba peut-il renverser la hiérarchie au Standard ? "En tant qu'attaquant, on sait comment ça se passe"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Bruny Nsimba peut-il renverser la hiérarchie au Standard ? "En tant qu'attaquant, on sait comment ça se passe"
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Une retournée acrobatique pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs, ça n'est pas très commun. Bruny Nsimba l'a fait, mais ça n'a pas suffi au Standard pour éviter la défaite sur la pelouse de Westerlo. Les Rouches ont probablement été "trop naïfs" en fin de match, selon les dires de l'ancien protégé de Vincent Euvrard à Dender.

Il ne pensait probablement pas inscrire son premier but avec le Standard d'une si belle manière, avec une retournée acrobatique sur une remise de la tête de Karamoko. Bruny Nsimba en était satisfait, mais était par-dessus tout déçu après la défaite des Rouches à Westerlo, ce samedi soir.

"On revient bien à 2-2, puis on a été un peu trop naïfs, on a laissé des espaces et on a encaissé sur phase arrêtée. C'est dommage. Je pense qu'il y avait du contenu positif et que l'entraîneur nous fera travailler comme il faut", nous déclarait l'attaquant dans la zone mixte du Kuipje. "Je ne pense pas qu'on doive douter. On a bien commencé la saison. C'est une première défaite, mais il faut continuer à construire."

Pour la première fois de la saison, le Standard devra donc montrer sa capacité à réagir le week-end prochain lors d'un déplacement difficile à La Gantoise. Une chose dont Bruny Nsimba ne doute pas. "On va prouver qu'on est capables de réagir, mais on l'a déjà montré en revenant à 2-2 après avoir été menés 2-0."

Bruny Nsimba est "à 100 % prêt"

Une réaction permise grâce à un but de l'ancien attaquant de Dender, qui a donc débloqué son compteur mais qui a aussi emmagasiné de la confiance à titre personnel après un début de saison marqué par un faible temps de jeu, en raison de la concurrence et de petits pépins physiques pendant la préparation.


"Personnellement, c'est important. Mais Dennis joue pour le moment et marque des buts. On est des attaquants, on sait comment ça se passe", nous a souri l'avant-centre qui se dit désormais à 100 % prêt pour aider le Standard. "Il n'y a plus que les choix du coach qui entrent en ligne de compte", a-t-il expliqué. Ils ne le privilégient pas encore.

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