"Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence

Le Sporting Charleroi a réagi de bien belle manière à sa première défaite de la saison : les Zèbres ont été l'emporter en déplacement à Zulte Waregem, qui était jusque là invaincu. Aiham Ousou et Kevin van den Kerkhof ont analysé ce qui permet aux Carolos d'être si solides cette saison.

Cela n'aura pas été le meilleur match du Sporting Charleroi cette saison, mais après une première défaite, l'important était ailleurs, comme le rappelait Aiham Ousou. "Dans ce genre de match, ce qui compte n'est pas la qualité mais d'être fort mentalement", souligne le défenseur central carolo, très fier de son équipe.

"C'est le plus important. Ces dernières années, nous n'étions pas réguliers, nous avions des moments très hauts... et très bas. Cette fois, nous avons trouvé cette régularité, on le voit ces dernières semaines. La mentalité de l'équipe me rend heureux", assure Ousou, qui était au duel avec un sacré phénomène : Anosike Ementa, qui mesure plus de deux mètres.

"Ca n'arrive pas tous les jours. Mais pour un gars de plus de deux mètres, il tombe beaucoup", rigole l'international syrien, qui ne veut pas se fixer d'objectifs. "Je préfère parler de challenges : ce soir, c'était un challenge de réagir après la défaite. Nous ne pensons pas en termes de limite ou d'objectifs".

Kevin Van den Kerkhof encore homme du match

L'homme du match tel qu'élu par les supporters était à nouveau Kevin Van den Kerkhof, qui paraissait un peu surpris d'encore une fois remporter ce trophée. "Ca fait plaisir. Mais ce qui compte, c'est cette victoire. On avait à coeur de rebondir", souligne le latéral algérien.

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"Je pense qu'on mérite cette victoire, face à une équipe invaincue. C'est un magnifique début de saison, on est mentalement et collectivement très forts et difficiles à battre, on le sent bien", se réjouit Van den Kerkhof. "C'est cette solidité qui va faire la différence sur la saison, car ce sera encore long. Nous avons aussi été très costauds défensivement, nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions".