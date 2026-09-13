Cinq buts par match pour Westerlo, qui fait le show en Pro League : "Je ne peux pas être plus fier"

Difficile de faire plus heureux qu'Issame Charaï après la victoire spectaculaire de Westerlo contre le Standard. "Spectaculaire", c'est vraiment le mot qui qualifie le début de saison des Campinois, deuxième meilleure attaque et pire défense de l'élite. Il y a, en moyenne, près de cinq buts par match dans les rencontres des pensionnaires du Kuipje depuis le début de la saison.

Westerlo s'est imposé au terme d'une rencontre spectaculaire face au Standard, ce samedi soir (4-2). Si la déception était donc de mise chez les Rouches après un premier revers cette saison, l'entraîneur campinois Issame Charaï était lui extrêmement heureux, comme il l'a déclaré au coup de sifflet final.

"Je ne pourrais pas être plus fier. Nous avons bien commencé le match, nous avons bien joué au football et nous décrochons un succès qui me semble mérité", se réjouissait-il.

"On marque deux beaux buts avant que le Standard ne revienne dans le match. Et c'est là qu'on a vu le calme qui habite ce groupe. Nous sommes tout de même parvenus à reprendre l'avantage et nous avons même encore marqué à deux reprises", souriait Issame Charaï.

Westerlo assure le spectacle en Pro League

Même si la sixième journée de championnat n'est pas encore terminée, Westerlo compte pour l'instant la deuxième meilleure attaque (13 buts), derrière l'Union (19).

Mais avec 16 buts, les Campinois ont aussi la pire défense de l'élite en ce début de championnat. Au total, 29 buts sont déjà tombés lors des six premiers matchs de Westerlo, soit une moyenne de 4,83 buts par match. Le spectacle est de la partie au Kuipje.



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Dans le sens inverse, le Sporting d'Anderlecht est pour l'instant l'équipe qui produit le moins de spectacle en Pro League, avec quatre buts marqués et cinq encaissés en six matchs. Lommel (6-8) fait à peine mieux, tandis que des équipes comme Courtrai (1-12), Louvain (3-13), la RAAL (4-12) et Malines (5-14) assurent principalement le spectacle en encaissant des buts.