Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht

La situation devient compliquée pour les RSCA Futures. Battus 2-6 par Lokeren, les jeunes d'Anderlecht sont derniers et doivent prendre des points pour éviter de s'enfoncer au classement.

Lokeren a infligé une grosse défaite aux Futures en s'imposant 2-6 à Bruxelles. Une surprenante puisque le club avait perdu ses deux matchs précédents Ils ont cette fois profité des erreurs anderlechtoises et se sont montrés efficaces devant le but.

Anderlecht avait renforcé son équipe pour cette rencontre. Keita, Nga Kana, Onia Seke et Kalonji étaient tous titulaires. Les quatre joueurs faisaient partie du noyau A depuis le début de la saison, mais avaient été envoyés avec les Futures pour ce match. Même avec ces renforts, les Bruxellois ont encaissé six buts.

L'écart devient problématique

Le rôle des Futures est de faire progresser les jeunes pour les préparer à l'équipe première, mais Anderlecht veut obtenir des résultats en Challenger Pro League. Jusqu'ici, plusieurs joueurs importants étaient régulièrement repris avec le noyau A.

Les Futures ont montré de grosses difficultés en défense. Avec six buts encaissés, ils ont subi leur plus lourde défaite depuis leur arrivée en deuxième division. Ce nouveau revers les laisse à la dernière place du classement.

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Pour Anderlecht, le maintien en Challenger Pro League est important. Ce championnat permet aux jeunes de se préparer au football professionnel avant de rejoindre l'équipe première. Ils affrontent chaque semaine des joueurs plus expérimentés et apprennent à jouer avec la pression du résultat.