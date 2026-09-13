Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

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Passé par plusieurs centres de formation belges et espagnols, Rayan Ben Mehdi pourrait vivre un tournant dans sa jeune carrière. Le jeune milieu de terrain est en effet suivi par plusieurs puissances européennes, ainsi que par un club situé à Dubaï, avec lequel des discussions seraient en cours. Annecy s'est également ajouté à la liste.