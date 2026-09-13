Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

Des surprises dans les compositions de Club de Bruges - Antwerp, ce dimanche. Blessé, Hans Vanaken ne figure pas sur la feuille de match et y est remplacé par Félix Lemaréchal, tandis que Nicolo Tresoldi débute sur le banc, au profit de Roméo Vermant. Côté anversois, des surprises aussi puisque Michael Frey, Ibrahim Salah et Christopher Scott sont sur le banc après la défaite du week-end dernier au Standard.

Plusieurs surprises, et de taille, dans la composition du Club de Bruges, qui reçoit l'Antwerp ce dimanche après-midi au Jan Breydelstadion. Ivan Leko est contraint à un changement important et fait tourner dans son onze de départ.

La mauvaise nouvelle de la journée, en Venise du Nord, c'est l'absence de Hans Vanaken, qui n'est même pas sur la feuille de match. Le triple Soulier d'Or est blessé et remplacé par Félix Lemaréchal. Préservé, probablement, avant les prochaines échéances.

Nicolo Tresoldi sur le banc de Bruges, Michael Frey sur celui de l'Antwerp

Autre changement important : Nicolo Tresoldi n'est pas dans le onze de base des Blauw & Zwart. Le serial buteur est sur le banc, au profit de Roméo Vermant, qui reçoit là une belle occasion de montrer pourquoi le Club de Bruges a autant voulu le garder cet été. Très en forme face à Villa, Virgili est reconduit en attaque.

Du côté de l'Antwerp, des surprises, aussi, puisque Michael Frey n'est pas dans le onze de départ après la défaite du week-end dernier au Standard, au même titre qu'Ibrahim Salah et Christopher Scott. Ils sont remplacés par Snayder Porozo, Modibo Fofana et Bahmed Deuff.

Les compositions de Bruges - Antwerp, sans Vanaken

La composition de Bruges : Sommer - Siquet, Hanbeom, Mechele, Seys - Potts, Lemaréchal, Vetlesen - Forbs, Vermant, Virgili.



Lire aussi… Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions›

Banc : Vanden Driessche, Jackers, Spileers, Coulibaly, Dams, Tsawa, Diakhon, Tresoldi, Vasovic, Koren.

La composition de l'Antwerp : Nozawa - Busi, Cortes, Tsunashima, Renders - Deuff, Vermeeren, Dierckx - Somers, Fofana, Porozo.

Banc : Devalckeneer, Salah, Benitez, Frey, Scott, Van Helden, Tuypens, Mejia, Narh.