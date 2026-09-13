Hugo Siquet sorti sur blessure contre l'Antwerp : la malchance continue de frapper le Club de Bruges

Nouvelle blessure à déplorer au Club de Bruges, où Hugo Siquet a dû céder sa place avant même la fin de la première période contre l'Antwerp. Le défenseur latéral se tenait le mollet, mais ne semblait pas trop gravement touché. Les prochaines heures apporteront davantage de précisions.

Ivan Leko a remodelé sa composition d'équipe avant d'affronter le Royal Antwerp ce dimanche après-midi dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League.

L'entraîneur croate était notamment privé de Hans Vanaken, blessé, qui a été remplacé par Félix Lemaréchal dans le onze de base. Il s'est aussi passé de Nicolo Tresoldi, pas à 100 %, au profit de Roméo Vermant.

Le T1 Blauw & Zwart tente de gérer son effectif et de donner du temps de jeu à tout le monde à l'approche d'un calendrier de plus en plus chargé. Et ce afin de maintenir tout le monde en forme et de diminuer les risques de blessure.

Hugo Siquet sorti sur blessure avec Bruges contre l'Antwerp

Ivan Leko a pourtant été contraint à un nouveau changement avant la pause face aux Anversois. C'est en effet Hugo Siquet qui a dû céder sa place après une quarantaine de minutes, remplacé par Jorne Spileers.

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La blessure de l'arrière latéral n'avait pas l'air trop grave, mais le joueur de 24 ans se tenait le mollet et n'était pas en mesure de continuer. Plus de nouvelles seront données dans les prochaines heures, mais il s'agit là d'un nouveau petit coup dur pour le Club de Bruges, qui avait déjà perdu Kyriani Sabbe contre Aston Villa.