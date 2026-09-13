"Il n'a pas l’habitude de rester au sol" : le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il n'a pas l’habitude de rester au sol" : le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister
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Louis Patris est revenu sur la grosse victoire de l'Union Saint-Gilloise contre Lommel et a donné son ressenti sur la blessure inquiétante de Kevin Mac Allister.

L'Union Saint-Gilloise a dominé Lommel 5-0 au Parc Duden. Une quatrième victoire de suite qui permet aux Bruxellois de faire le plein de confiance avant le déplacement au Viktoria Plzen jeudi en Europa League. Seul problème : Kevin Mac Allister est sorti sur blessure en seconde période.

Tout le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister

Louis Patris s'est montré inquiet après la rencontre sur DAZN. "Je ne connais pas ce qu'il s'est passé. Mais il n'a pas l'habitude de rester au sol et de sortir sur blessure. Ce n'est pas très rassurant. On espère des bonnes nouvelles". Le capitaine argentin a eu du mal à se relever et boitait au moment de quitter la pelouse. Il est directement rentré au vestiaire.

L'Union a rapidement fait la différence. Besfort Zeneli a ouvert le score après deux minutes, puis Relebohile Mofokeng a inscrit le deuxième quatre minutes plus tard. Mateo Biondic a été à l'origine des deux buts avec deux passes décisives. "On a super bien commencé, on a marqué deux buts dans les dix premières minutes puis on a un peu relâché vers la fin de la première période", explique Patris.

Deux buts en première période et trois en seconde

Lommel a profité de cette baisse de régime pour se créer quelques possibilités, mais Hervé Koffi a répondu présent. Après la pause, les Unionistes ont repris le contrôle. Ilan Hurtevent a marqué quelques secondes après son entrée, puis Raul Florucz a ajouté deux buts. "Je pense qu'on est super bien revenu en deuxième. On doit être plus des tueurs dans le rectangle. On arrive à en mettre cinq. C'est ce qui compte à la fin", ajoute le milieu de terrain.

Lire aussi… "On a été arrogants" : malgré le score de forfait, certains joueurs de l'Union se sont fait recadrer
Le prochain test arrivera jeudi prochain en Europa League. D'ici là, le club bruxellois espère recevoir de bonnes nouvelles concernant Mac Allister.

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