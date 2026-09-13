Incroyable scénario à Rocourt : huit buts et pas de victoire pour le FC Liège !

Le RFC Liège a vécu un scénario absolument rocambolesque ce dimanche à domicile face au Club NXT. Les Sang & Marine pensaient prendre les trois points mais ont encaissé le but du... 4-4 dans les derniers instants.

Au terme d'un véritable thriller, le FC Liège pensait enfin remporter sa première victoire à domicile de la saison... mais a finalement laissé filer deux points dans les derniers instants face à un Club NXT courageux et accrocheur.

Le début de partie a pourtant été largement à l’avantage du FC Liège. Les locaux ont mis beaucoup d’intensité dans leur circulation de balle, sans réussir à transformer cette domination en occasions réellement dangereuses. Bruges s’est montré beaucoup plus efficace dans ce domaine. Après avoir été lancé sur le côté gauche par Axl Wins, Jakke Van Britsom a pris la défense liégeoise de vitesse et ouvert le score à la 21e minute (0-1).

Le RFC Liège y aura cru...

Les Sang & Marine ont rapidement réagi. Les errements de l’arrière-garde brugeoise ont permis à Kays Ruiz Atil de remettre les compteurs à zéro à la 37e minute (1-1). Valentin Guillaume a ensuite profité d’une nouvelle approximation pour placer Liège aux commandes cinq minutes plus tard (42e, 2-1). Alors que les locaux semblaient avoir inversé la tendance, Van Britsom a une nouvelle fois fait parler son efficacité, cette fois sur penalty, dans le temps additionnel de la première période (45e+4, 2-2).

Le scénario s’est poursuivi après la pause. Reno Wilmots a redonné l’avantage au FC Liège en trouvant la faille de la tête sur une reprise à la 57e minute (3-2). Mais les défenseurs liégeois ont eux aussi laissé quelques espaces. Milan Robberechts n’a pas hésité à en profiter pour égaliser à la 68e (3-3).

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Liège a repris les devants grâce à Ruiz Atil, auteur d’un penalty transformé à la 78e minute (4-3). Quelques instants plus tard, Jonathan D’Ostilio avait l’opportunité de creuser l’écart, mais son tir depuis les onze mètres a échoué à la 87e. Une occasion manquée qui allait coûter cher aux Liégeois : dans les arrêts de jeu, Robberechts a signé son doublé (90e+2, 4-4), permettant finalement au Club NXT de repartir avec un point.