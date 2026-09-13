Joshua Nga Kana a vécu un calvaire avec les U23 d'Anderlecht : "On n'était pas sur la même longueur d'onde"

Retour chez les Futures difficile pour Joshua Nga Kana, lourdement battu avec les U23 du Sporting d'Anderlecht par Lokeren, ce samedi soir. Replacé dans l'axe en seconde période par Jelle Coen, le joueur de 17 ans a vécu une prestation difficile et "étrange", lui qui n'avait plus quitté le noyau A depuis la fin de la saison dernière.

Le RSCA Futures a été très lourdement battu par Lokeren, ce samedi soir (2-6). Mais le score ne raconte pas toute l'histoire. Les U23 d'Anderlecht sont revenus de 0-2 à 1-2, puis de 1-3 à 2-3, et n'ont véritablement craqué qu'après le 2-4 tombé à la 75e minute.

"Je ne dirais pas que le score final est trop sévère", a déclaré Joshua Nga Kana dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Il y a eu de bonnes et de mauvaises choses, mais nous avons surtout été vulnérables défensivement et avons laissé beaucoup d’espace dans notre dos. Leur avant-centre (Vancy Mabanza, ndlr.) a énormément pesé sur notre défense. Cela fait mal, mais c’est ainsi. Ils ont provoqué leurs occasions et les ont parfaitement concrétisées."

Un retour avec les Futures peu évident pour Joshua Nga Kana

Apparu à neuf reprises déjà avec le noyau A cette saison, le jeune ailier de 17 ans fait la navette entre les deux équipes professionnelles d'Anderlecht, ce qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. D'autant qu'avec Jayden Onia Seke, Nga Kana n'était pas le seul dans le cas.

"Nous avons presque immédiatement rejoint les Futures et nous nous sommes à peine entraînés ensemble. Il a donc été difficile de créer des automatismes. Nous n’étions pas sur la même longueur d’onde sur le terrain."

C’est un élément important à prendre en compte dans l’évaluation des équipes U23. Il faut parfois intégrer des jeunes qui ont surtout travaillé avec le noyau A au cours des dernières semaines. Ces joueurs se connaissent, bien sûr, mais ils n’ont pas forcément développé les automatismes nécessaires lors d’un match avec l’équipe réserve.



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Jouer dans l'axe n'est pas pour lui

Pour Nga Kana, ce retour chez les Futures était en outre quelque peu étrange. "C’était aussi assez spécial pour moi de rejouer avec les U23, car cela ne m’était plus arrivé depuis la fin de l’année dernière. En première mi-temps, j’étais bien dans le match, je jouais comme il le fallait, je participais au pressing et je dribblais quand c’était possible. Après la pause, j’ai été placé à un autre poste, en numéro dix, et il m’a été un peu plus difficile de trouver mon chemin dans les espaces."

Sa conclusion est claire : "Si vous me faites jouer dans l’axe plutôt que sur le flanc, j’ai plus de difficultés." Nga Kana sait toutefois que cela fait pour l’instant partie de son développement. "Je vais devoir m’habituer à faire régulièrement la navette entre les deux équipes", a déclaré le jeune joueur.