Joshua Nga Kana a vécu un calvaire avec les U23 d'Anderlecht : "On n'était pas sur la même longueur d'onde"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Joshua Nga Kana a vécu un calvaire avec les U23 d'Anderlecht : "On n'était pas sur la même longueur d'onde"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Retour chez les Futures difficile pour Joshua Nga Kana, lourdement battu avec les U23 du Sporting d'Anderlecht par Lokeren, ce samedi soir. Replacé dans l'axe en seconde période par Jelle Coen, le joueur de 17 ans a vécu une prestation difficile et "étrange", lui qui n'avait plus quitté le noyau A depuis la fin de la saison dernière.

Le RSCA Futures a été très lourdement battu par Lokeren, ce samedi soir (2-6). Mais le score ne raconte pas toute l'histoire. Les U23 d'Anderlecht sont revenus de 0-2 à 1-2, puis de 1-3 à 2-3, et n'ont véritablement craqué qu'après le 2-4 tombé à la 75e minute.

"Je ne dirais pas que le score final est trop sévère", a déclaré Joshua Nga Kana dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Il y a eu de bonnes et de mauvaises choses, mais nous avons surtout été vulnérables défensivement et avons laissé beaucoup d’espace dans notre dos. Leur avant-centre (Vancy Mabanza, ndlr.) a énormément pesé sur notre défense. Cela fait mal, mais c’est ainsi. Ils ont provoqué leurs occasions et les ont parfaitement concrétisées."

Un retour avec les Futures peu évident pour Joshua Nga Kana

Apparu à neuf reprises déjà avec le noyau A cette saison, le jeune ailier de 17 ans fait la navette entre les deux équipes professionnelles d'Anderlecht, ce qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. D'autant qu'avec Jayden Onia Seke, Nga Kana n'était pas le seul dans le cas.

"Nous avons presque immédiatement rejoint les Futures et nous nous sommes à peine entraînés ensemble. Il a donc été difficile de créer des automatismes. Nous n’étions pas sur la même longueur d’onde sur le terrain."

C’est un élément important à prendre en compte dans l’évaluation des équipes U23. Il faut parfois intégrer des jeunes qui ont surtout travaillé avec le noyau A au cours des dernières semaines. Ces joueurs se connaissent, bien sûr, mais ils n’ont pas forcément développé les automatismes nécessaires lors d’un match avec l’équipe réserve.

Lire aussi… Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht

Jouer dans l'axe n'est pas pour lui

Pour Nga Kana, ce retour chez les Futures était en outre quelque peu étrange. "C’était aussi assez spécial pour moi de rejouer avec les U23, car cela ne m’était plus arrivé depuis la fin de l’année dernière. En première mi-temps, j’étais bien dans le match, je jouais comme il le fallait, je participais au pressing et je dribblais quand c’était possible. Après la pause, j’ai été placé à un autre poste, en numéro dix, et il m’a été un peu plus difficile de trouver mon chemin dans les espaces."

Sa conclusion est claire : "Si vous me faites jouer dans l’axe plutôt que sur le flanc, j’ai plus de difficultés." Nga Kana sait toutefois que cela fait pour l’instant partie de son développement. "Je vais devoir m’habituer à faire régulièrement la navette entre les deux équipes", a déclaré le jeune joueur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RSCA Futures
Joshua Nga Kana

Plus de news

Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Analyse

Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht

12:30
1
Hugo Siquet sorti sur blessure contre l'Antwerp : la malchance continue de frapper le Club de Bruges

Hugo Siquet sorti sur blessure contre l'Antwerp : la malchance continue de frapper le Club de Bruges

16:30
Que faire en cas d'absence longue durée du soldat Mac Allister ? L'Union a une solution toute trouvée mais... Analyse

Que faire en cas d'absence longue durée du soldat Mac Allister ? L'Union a une solution toute trouvée mais...

16:00
Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés

Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés

15:26
Cinq buts par match pour Westerlo, qui fait le show en Pro League : "Je ne peux pas être plus fier"

Cinq buts par match pour Westerlo, qui fait le show en Pro League : "Je ne peux pas être plus fier"

15:00
🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?

🎥 Nouvelle terrible erreur de Yann Sommer : le Club de Bruges va-t-il finir avec un problème de gardien ?

14:30
Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé

Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé

14:00
1
Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

Grosses surprises et absents de taille à Club de Bruges - Antwerp

13:07
Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

Formé en Belgique, ce jeune milieu de terrain attire encore plusieurs clubs

13:30
Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

12:00
🎥 Un lob complètement fou : Lokeren inscrit un but à voir et à revoir

🎥 Un lob complètement fou : Lokeren inscrit un but à voir et à revoir

09:00
140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne

11:30
1
Polémique en Ligue 1 : la célébration d'un ancien de Pro League ne passe pas

Polémique en Ligue 1 : la célébration d'un ancien de Pro League ne passe pas

11:00
Un doublé en deux minutes : Diego Moreira fait l'unanimité dans la presse italienne

Un doublé en deux minutes : Diego Moreira fait l'unanimité dans la presse italienne

10:30
"Il n'a pas l’habitude de rester au sol" : le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister

"Il n'a pas l’habitude de rester au sol" : le vestiaire de l'Union s'inquiète pour Mac Allister

09:30
Un temps cité comme potentiel Diable Rouge et indésirable au Bayern : Vincent Kompany évoque son cas

Un temps cité comme potentiel Diable Rouge et indésirable au Bayern : Vincent Kompany évoque son cas

10:00
"On a été arrogants" : malgré le score de forfait, certains joueurs de l'Union se sont fait recadrer Réaction

"On a été arrogants" : malgré le score de forfait, certains joueurs de l'Union se sont fait recadrer

08:00
Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions

Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions

07:30
Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium

Virton en met trois aux jeunes de Genk et reste sur le podium

07:00
Les regrets de Marlon Fossey après le revers du Standard : "Vous savez, c'est un point important en football" Interview

Les regrets de Marlon Fossey après le revers du Standard : "Vous savez, c'est un point important en football"

06:00
"Ça ne sent pas bon" : les premiers échos sur la blessure de Kevin Mac Allister assez pessimistes

"Ça ne sent pas bon" : les premiers échos sur la blessure de Kevin Mac Allister assez pessimistes

23:43
"À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Interview

"À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo

23:00
2
Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister

Préparation de Plzen : check...ou presque : l'Union en plante cinq mais tremble pour Mac Allister

22:47
"Ruben Amorim a fait un excellent choix en me plaçant à gauche" : Diego Moreira exprime sa préférence

"Ruben Amorim a fait un excellent choix en me plaçant à gauche" : Diego Moreira exprime sa préférence

23:59
Tubize-Braine reste la bête noire de Mons, Rochefort battu à domicile, le RWDM dans la douleur

Tubize-Braine reste la bête noire de Mons, Rochefort battu à domicile, le RWDM dans la douleur

23:40
Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel

Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel

23:25
1
Et de trois pour l'Union...qui perd Mac Allister ! Direct Commenté Live

Et de trois pour l'Union...qui perd Mac Allister ! Direct Commenté

20:40
🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren

🎥 Rien ne va plus au RSCA Futures qui en prend six contre Lokeren

19:45
Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois

Un ancien entraîneur à succès d'Anderlecht n'est pas tendre avec Thibaut Courtois

22:20
Coup d'arrêt brutal pour les Rouches : les notes du Standard après la défaite à Westerlo Analyse

Coup d'arrêt brutal pour les Rouches : les notes du Standard après la défaite à Westerlo

20:40
Castagne prend un point à Anfield, Sels s'impose chez le bourreau du Club Bruges, Lavia joue 70 minutes

Castagne prend un point à Anfield, Sels s'impose chez le bourreau du Club Bruges, Lavia joue 70 minutes

21:40
Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo

Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo

20:08
5
Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt

Seraing toujours englué dans les bas-fonds après sa défaite contre le Sporting Hasselt

20:25
🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point

🎥 Une montée au jeu fracassante : Diego Moreira plante un doublé et permet à Milan d'arracher un point

21:10
Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren

Le STVV non plus n'est pas parvenu à faire tomber la forteresse de Beveren

19:14
🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre

🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre

18:00
3

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Pogi Pogi a propos de 140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne titof161 titof161 a propos de Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo JoBg JoBg a propos de 🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel Union 60 Union 60 a propos de La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer Union 60 Union 60 a propos de "Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved