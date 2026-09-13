Kompany et le Bayern ont peiné face au promu Elversberg, mais Harry Kane était (encore) là

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Kompany et le Bayern ont peiné face au promu Elversberg, mais Harry Kane était (encore) là
Photo: © photonews
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Cela sentait le match piège, et le Bayern Munich a bien failli tomber dedans. Les champions d'Allemagne ont dû s'en remettre à Harry Kane, auteur de son 150e but pour le Rekordmeister, pour aller chercher une victoire étriquée sur la pelouse du surprenant promu Elversberg.

Elversberg est l'une des sensations de ce début de saison en Bundesliga, avec deux victoires en autant de matchs pour sa première saison au sein de l'élite allemande.

La réception du Bayern Munich était donc plus qu'un match de gala mais aussi l'occasion de prouver que cette entame d'exercice n'était pas un hasard pour Elversberg, club d'une petite ville de 12.000 habitants seulement.

On se disait pourtant que le Bayern allait rapidement mettre fin au conte de fées quand Lennart Karl a ouvert le score dès la 26e minute, bien servi par Ismaïl Saibari. Mais avant la mi-temps déjà, Elversberg réagissait, pensant avoir égalisé - ce sera annulé pour hors-jeu.

Le 150e but de Harry Kane libère le Bayern Munich 

En seconde période, le "petit poucet" va tout de même finir par réagir et pourra encore compter sur Maurice Krattenmacher, un joueur... formé au Bayern Munich. Krattenmacher a rejoint le SV Elversberg cet été contre 2 millions d'euros ; pour la troisième fois d'affilée, il sera buteur en montant au jeu, cette fois contre son club formateur (61e). Une belle histoire, surtout quand on voit le but que l'ailier plante aux Bavarois. Il lui faudra du sang froid pour ne pas le célébrer.

Mais le petit miracle n'aura pas lieu : l'inévitable Harry Kane finira par frapper, et inscrire son 150e but sous les couleurs du Bayern Munich (72e), pour offrir les trois points à son équipe. On ne peut pas dire que c'est volé, le Bayern ayant tiré 21 fois au but. Vincent Kompany aura cependant des choses à redire à son équipe après cette courte victoire chez le promu, qui sera certainement encore à suivre cette saison. 

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