La Gantoise laisse l'Union en tête : Rik De Mil réagit à ces premiers points perdus

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La Jupiler Pro League a un nouveau leader. La Gantoise a perdu ses premiers points de la saison contre le KRC Genk, et cède donc la première place à l'Union Saint-Gilloise, à la différence de buts seulement. Rik De Mil ne s'en fait pas pour autant.

La rencontre avait pourtant parfaitement débuté pour Gand, qui a pris l’avantage après seulement dix minutes. "Nous avons très bien entamé le match, les garçons sont montés sur le terrain en confiance. Nous voulons pratiquer le football que nous avons montré durant les 35 premières minutes. C’était bon, propre et offensif", se réjouissait Rik De Mil.

La Gantoise a reculé après une très bonne demi-heure

Gand n’a toutefois pas réussi à maintenir ce niveau de jeu face à Genk pendant plus de 35 minutes. "On a vu que nous étions devenus plus brouillons durant les dix dernières minutes de la première période et, à Genk, on finit alors par subir. C’est une équipe techniquement très forte et la seule manière de contenir Genk, c’est de bien utiliser nous-mêmes le ballon. Nous l’avons moins bien fait en fin de première période".

"En deuxième mi-temps, nous avons rapidement encaissé ce but, ce qui est dommage sur phase arrêtée. Le public s’est alors rangé derrière son équipe et on sait que cela va devenir difficile. Nous avons encore plus souffert", regrette De Mil. 

Le coach gantois est alors intervenu afin de reprendre quelque peu le contrôle de la rencontre, ce qui a finalement permis à son équipe de décrocher un point. "Nous avons ajouté un homme au milieu de terrain pour être plus solides. La majeure partie de la deuxième période a été dominée par Genk et nous avons dû essayer de préserver ce point", concède-t-il. 

"Nous devons nous satisfaire de ce point. Nous devons surtout retenir que ce que nous avons montré durant les 35 premières minutes était vraiment très bon. Si nous sommes capables de produire cela pendant 70 minutes, nous pouvons aussi gagner ce genre de rencontres. C’est le travail qui nous attend au cours des prochaines semaines".

Lire aussi… L'Union reste en tête : La Gantoise perd ses premiers points à Genk

De Mil relativise d'ailleurs ces premiers points perdus. « Je ne me suis pas préoccupé du 18/18. Pour moi, il était important de voir si nous pouvions conserver notre organisation défensive contre Genk, et nous y sommes parvenus", conclut-il. 

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