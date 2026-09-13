Le Club de Bruges espère se séparer d'un indésirable : plusieurs millions d'euros sont en jeu

Gustaf Nilsson ne devrait plus avoir d'avenir au Club de Bruges. Prêté au Hertha Berlin jusqu'à la fin de la saion, le Suédois pourrait y rester définitivement, mais à une condition bien précise. Le club allemand devra monter en Bundesliga pour pouvoir activer l'option d'achat fixée à deux millions d'euros cet été.

Gustaf Nilsson et le Club de Bruges ont tout intérêt à voir le Hertha Berlin monter en Bundesliga. Le Suédois est prêté en Allemagne jusqu'à la fin de la saison et n'entre plus dans les plans brugeois. Son contrat se termine qu'en juin 2028. Acheté 7 millions d'euros à l'Union Saint-Gilloise durant l'été 2024, l'attaquant de 1,97 mètre est évalué à 1,8 million par le site Transfermarkt. Bruges risque de perdre plusieurs millions d'euros sur ce transfert.

Impossible de passer devant Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant en attaque

Le Club de Bruges ne compte pas sur Nilsson et souhaite le vendre. Son salaire est élevé et, en attaque, Nicolo Tresoldi et Romeo Vermant passent devant lui. Un transfert définitif au Hertha serait une bonne solution pour Bruges. Mais selon le média allemand BILD, l'option d'achat de deux millions d'euros ne pourra être activée que si le club berlinois monte en Bundesliga.

Une montée qui arrangerait tout le monde

Le Hertha pourra acheter Nilsson pour un peu moins de deux millions d'euros uniquement s'il monte en première division. Sans promotion, l'attaquant devra retourner au Club de Bruges. Le Suédois préférerait rester à Berlin. Lors de sa présentation, le Suédois a parlé de l'objectif du club. "À mon avis, l'objectif principal est que le club retrouve la Bundesliga à terme." Une montée lui permettrait de retrouver la première division allemande, mais aussi de rester. Le Hertha joue une partie de l'avenir du Suédois dans les prochains mois.

Une bonne intégration selon son entraîneur

Nilsson n'a pas encore disputé de match avec sa nouvelle équipe, mais ses premiers entraînements ont convaincu Stefan Leitl. Son intégration a été facilitée par la présence de plusieurs Scandinaves. "La présence de quelques joueurs scandinaves facilite son intégration. C'est un groupe très soudé. Gustaf est un gars sympa et agréable. Il est parfaitement intégré". Son entraîneur apprécie ce qu'il peut apporter devant. "Il correspond parfaitement à notre profil, c'est le joueur que nous recherchions. Il possède une grande expérience et apporte une grande qualité". Nilsson a trouvé sa place dans le groupe.

11 buts en 53 matchs avec le Club de Bruges



Nilsson pourrait avoir sa chance ce dimanche à 13h30 contre Osnabrück. Avec le Club de Bruges, le Suédois a marqué 11 buts et donné 5 assists en 53 matchs (pas fameux). Cet été, il était avec la Suède à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais il n'a pas joué une seule minute en phase de groupes contre la Tunisie, les Pays-Bas et le Japon. Il n'est entré que contre la France, à la 89e minute (5 minutes de jeu au total sur tout le tournoi). Les Bleus avaient remporté le match 3-0.