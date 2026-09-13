Les regrets de Marlon Fossey après le revers du Standard : "Vous savez, c'est un point important en football"

Pas assez de seconds ballons gagnés, des buts évitables donnés, de la déception mais pas d'inquiétude : telle était l'analyse du capitaine Marlon Fossey après la défaite du Standard sur le terrain de Westerlo, ce samedi soir. Des erreurs que les Rouches devront gommer à La Gantoise, vendredi prochain.

Comme assez souvent après une défaite du Standard, le capitaine Marlon Fossey est venu s'exprimer dans la zone mixte de Westerlo, ce samedi soir. L'Américain écarte l'idée que les Rouches se seraient un peu trop reposés sur leurs lauriers après leurs trois victoires consécutives.

"Je ne pense pas qu'on était trop doux dans le jeu, mais Westerlo a gagné pratiquement tous les deuxièmes ballons. On a eu des occasions qu'on n'a pas conclues. Et au moins la moitié de leurs buts est de notre faute. C'est décevant."

Pas assez de seconds ballons gagnés par le Standard

Westerlo a mis en difficulté le Standard avec Bassette, Saito, Sakamoto et Sandra, restés en permanence très haut sur le terrain pour évoluer en 4-2-4. "On s'attendait à ce qu'ils jouent de cette manière", répondait l'Américain. "Je pense qu'on a eu du contrôle en possession. Mais sans le ballon, ils étaient plus tranchants. C'est un point important en football. Si vous laissez toujours l'équipe adverse gagner les seconds ballons, vous allez concéder pas mal de tirs et c'est ce qui s'est passé. C'est principalement là-dessus que le coach a insisté à la mi-temps.

"Nos buts étaient bons, mais on en a donné de trop faciles. Et quand on en encaisse quatre, ça devient difficile de gagner un match. Encaisser deux buts sur phase arrêtée montre que c'est un point sur lequel on doit travailler et devenir meilleurs. C'est aussi l'une des forces de Gand, que l'on affrontera la saison prochaine."

Marlon Fossey est déçu, mais retient le positif

Les Rouches ont donc quitté le Kuipje la tête basse, mais restent satisfaits de leur début de saison dans la globalité. Un calendrier chargé s'annonce, avec un déplacement à Gand, la réception de Charleroi à huis clos puis un nouveau déplacement délicat à Genk, mais Marlon Fossey garde confiance et souligne le positif.



Lire aussi… "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo›

"On a connu un plutôt bon début de saison, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait. Mais on a besoin de finir ce cycle en force avant la trêve internationale. On est presque tous déjà passés par une pire situation dans ce club, surtout moi. Parfois, vous perdez contre une équipe qui était meilleure ce jour-là et ça a été le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuses, mais on sait qu'on peut tout changer en une semaine."

"Gagner à Gand nous donnerait un bilan de deux points par match sur les sept premiers matchs, ce serait un excellent bilan. La déception est de mise ce soir mais on reste réalistes et on sait qu'on peut changer ça", a conclu le capitaine des Rouches.