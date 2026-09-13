L'Union reste en tête : La Gantoise perd ses premiers points à Genk

Match très important ce dimanche après-midi entre le KRC Genk et La Gantoise, et gros test pour les Buffalos. Ces derniers réalisaient en effet le sans-faute jusqu'ici, mais ont perdu leurs premiers points de la saison dans le Limbourg. L'Union Saint-Gilloise finit donc le week-end en tête, à égalité de points avec La Gantoise mais avec une meilleure différence de buts.

Pas de 18/18 sur La Gantoise, et les Buffalos accepteront certainement ce match nul au vu d'une fin de rencontre à l'avantage du KRC Genk ce dimanche. Genk et Gand se sont en effet séparés dos-à-dos (1-1), ce qui laisse l'Union Saint-Gilloise en tête du classement à la faveur d'une meilleure différence de buts.

Pourtant, La Gantoise avait encore très bien entamé le match, via l'un de ses hommes en forme en ce début de saison : Momodou Sonko. L'ailier avait déjà alerté Brughmans quelques minutes plus tôt et cette fois, il fait la différence (10e, 0-1).

Le KRC Genk a du mal à installer son jeu et n'alerte absolument pas Davy Roef, même si à partir de la demi-heure, les locaux parviennent enfin à combiner et auront la possession jusqu'à la pause... sans être dangereux. Sans surprise donc, Jess Thorup fait deux changements à la pause, Adedeji-Sternberg et Tahirovic montant au jeu.

Genk relève la tête en seconde période

On sent rapidement que les intentions sont meilleures côté limbourgeois et il suffira d'un corner pour que ça se confirme : Junya Ito trouve la tête de Rafiu Durosinmi dès la 47e minute de jeu pour le but égalisateur. L'achat record du KRC Genk inscrit déjà là son 5e but en six rencontres de Jupiler Pro League, et confirme donc que le club limbourgeois a eu raison d'investir sur sa personne.

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Genk domine les débats ; Jeppe Erenbjerg, peu en vue ce dimanche, surprend presque Roef sur un tir de loin (52e). La Gantoise essaie de s'ébrouer : un tir puissant trouve le visage du pauvre Josué Kongolo à bout portant, et le jeune défenseur s'écroule, inconscient. Peu de temps après, Brughmans doit être attentif sur un tir de Delorge, repoussé sur Vergara - qui est signalé hors-jeu (73e).





À peine rentré au jeu, Jerry Afriyie manque de faire la différence sur un ballon prolongé par Heymans, mais Delorge sauve les Buffalos (77e). La plus grosse occasion genkoise vient ensuite des pieds de Joris Kayembe : Adedeji-Sternerg va chercher l'international congolais dans les 16 mètres et la frappe de ce dernier heurte le poteau. Gand a eu chaud.

La fin de rencontre verra Genk pousser pour tenter de prendre les trois points, qui ne seraient pas de trop vu la place des Limbourgeois (9e) au classement. Mais Roef restera attentif jusqu'au terme des cinq minutes de temps additionnel, et La Gantoise prend au final un point qui a tout d'une bonne affaire. Même si bien sûr, on regrettera côté gantois de lâcher pour la première fois de la saison cette première place, désormais partagée avec l'Union Saint-Gilloise, première donc à la différence de buts.