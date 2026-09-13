L'Union reste en tête : La Gantoise perd ses premiers points à Genk

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
L'Union reste en tête : La Gantoise perd ses premiers points à Genk
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Match très important ce dimanche après-midi entre le KRC Genk et La Gantoise, et gros test pour les Buffalos. Ces derniers réalisaient en effet le sans-faute jusqu'ici, mais ont perdu leurs premiers points de la saison dans le Limbourg. L'Union Saint-Gilloise finit donc le week-end en tête, à égalité de points avec La Gantoise mais avec une meilleure différence de buts.

Pas de 18/18 sur La Gantoise, et les Buffalos accepteront certainement ce match nul au vu d'une fin de rencontre à l'avantage du KRC Genk ce dimanche. Genk et Gand se sont en effet séparés dos-à-dos (1-1), ce qui laisse l'Union Saint-Gilloise en tête du classement à la faveur d'une meilleure différence de buts.

Pourtant, La Gantoise avait encore très bien entamé le match, via l'un de ses hommes en forme en ce début de saison : Momodou Sonko. L'ailier avait déjà alerté Brughmans quelques minutes plus tôt et cette fois, il fait la différence (10e, 0-1).

Le KRC Genk a du mal à installer son jeu et n'alerte absolument pas Davy Roef, même si à partir de la demi-heure, les locaux parviennent enfin à combiner et auront la possession jusqu'à la pause... sans être dangereux. Sans surprise donc, Jess Thorup fait deux changements à la pause, Adedeji-Sternberg et Tahirovic montant au jeu.

Genk relève la tête en seconde période 

On sent rapidement que les intentions sont meilleures côté limbourgeois et il suffira d'un corner pour que ça se confirme : Junya Ito trouve la tête de Rafiu Durosinmi dès la 47e minute de jeu pour le but égalisateur. L'achat record du KRC Genk inscrit déjà là son 5e but en six rencontres de Jupiler Pro League, et confirme donc que le club limbourgeois a eu raison d'investir sur sa personne.

Durosinmi Rafiu Genk - Gent
© photonews

Genk domine les débats ; Jeppe Erenbjerg, peu en vue ce dimanche, surprend presque Roef sur un tir de loin (52e). La Gantoise essaie de s'ébrouer : un tir puissant trouve le visage du pauvre Josué Kongolo à bout portant, et le jeune défenseur s'écroule, inconscient. Peu de temps après, Brughmans doit être attentif sur un tir de Delorge, repoussé sur Vergara - qui est signalé hors-jeu (73e).

À peine rentré au jeu, Jerry Afriyie manque de faire la différence sur un ballon prolongé par Heymans, mais Delorge sauve les Buffalos (77e). La plus grosse occasion genkoise vient ensuite des pieds de Joris Kayembe : Adedeji-Sternerg va chercher l'international congolais dans les 16 mètres et la frappe de ce dernier heurte le poteau. Gand a eu chaud.

La fin de rencontre verra Genk pousser pour tenter de prendre les trois points, qui ne seraient pas de trop vu la place des Limbourgeois (9e) au classement. Mais Roef restera attentif jusqu'au terme des cinq minutes de temps additionnel, et La Gantoise prend au final un point qui a tout d'une bonne affaire. Même si bien sûr, on regrettera côté gantois de lâcher pour la première fois de la saison cette première place, désormais partagée avec l'Union Saint-Gilloise, première donc à la différence de buts. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
La Gantoise

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Pogi Pogi a propos de "Mes adjoints se tournaient les pouces" : quand Vincent Euvrard était proche du burn-out Pogi Pogi a propos de 140 millions et des doutes : le nouveau coéquipier de Thibaut Courtois prend cher en Espagne titof161 titof161 a propos de Pas assez bon, le Standard tombe pour la première fois de la saison et concède quatre buts à Westerlo JoBg JoBg a propos de 🎥 Même nos journalistes l'auraient mise au fond : Luis Vazquez s'offre le raté de l'année en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de Mofokeng et Biondic en chefs d'orchestre : les notes de l'Union contre Lommel Union 60 Union 60 a propos de La Belgique perd-elle trop de binationaux ? Un dossier que l'Union belge ne peut plus ignorer Union 60 Union 60 a propos de "Ils ont transféré pour 30 millions et qu'ont-ils créé ?" : Vanderbiest relativise après la défaite Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved