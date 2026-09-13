Que faire en cas d'absence longue durée du soldat Mac Allister ? L'Union a une solution toute trouvée mais...

Kevin Mac Allister a dû quitter ses partenaires sur blessure contre Lommel. En attendant de connaître la nature exacte de son pépin physique et son éventuelle indisponibilité, une question se pose : à quoi ressemblerait la défense saint-gilloise sans son capitaine argentin ? Tentative de réponse.

Après une victoire 5-0 fêtée devant à domicile, l'heure aurait dû être à la fête. Festifs, les abords du Parc Duden l'étaient en ce samedi soir. Mais avec une question sur toutes les lèvres : que faire si Kevin Mac Allister devait être indisponible pour les prochaines semaines ?

Des interrogations renforcées par les premiers échos assez pessimistes rapportés par David Hubert : "Ca ne sent pas bon. Quand on connaît le garçon, ça ne sent pas bon. Ce n'est pas le genre à rester par terre. Pas le genre à sortir. C'est le genre à connaître son corps. Je pense que c'est assez grave", soufflait-il en conférence de presse.

L'Union sans ses trois leaders défensifs de la saison dernière ?

Touché au genou, le défenseur argentin manquerait cruellement à l'arrière-garde saint-gilloise, déjà orpheline de Christian Burgess, Ross Sykes et Fedde Leysen cet été. Hier, c'est Nikky Havenaar qui a supplée son capitaine.

En sera-t-il de même jeudi si Mac Allister devait manquer à l'appel ? C'est une possibilité. Mais David Hubert avait également sans doute comme idée de replacer Ondřej Kričfaluši dans l'entrejeu suite à la suspension de Kamiel Van de Perre et Adem Zorgane. Havenaar serait alors appelé à jouer sur le côté gauche du trio défensif.

Louis Patris à la place de Kevin Mac Allister ?

Une potentielle indisponibilité de Mac Allister changerait-elle les plans ? Nohim Chibani a été ajouté à la liste européenne de manière temporaire vu la blessure de Ross Sykes, mais il n'a pas encore pu faire ses débuts.



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La solution la plus plausible pourrait en fait être de replacer Louis Patris à la place de Mac Allister. Le Gembloutois s'est imposé comme titulaire au poste de piston droit en ce début de saison, profitant du départ d'Anan Khalaili à Crystal Palace, mais peut également jouer sur la droite d'un trio axial.

L'Union devra se montrer flexible

Il l'a d'ailleurs déjà à Louvain, lors de la saison qui avait convaincu Anderlecht de déposer 3,50 millions d'euros pour le recruter. En février dernier, Hubert l'avait déjà changé de poste contre le Club de Bruges, pour que sa vitesse lui permette d'effectuer des retours défensifs assurant une meilleure couverture de l'espace.

Une adaptation tactique qui avait fonctionné, l'Union l'ayant emporté 1-0 sur son grand rival. Retenter l'expérience ouvrirait alors le flanc à Denzel De Roeve, recruté dans les derniers jours du mercato estival.

Quoi qu'il en soit, une absence de Mac Allister obligerait David Hubert à déplacer des pions. Et les suspensions européennes aussi. Depuis son arrivée à Forest il y a un an, l'ancien milieu de terrain a fait preuve d'une certaine flexibilité tactique dans ses animations. Mais entre une adaptation programmée et un éventuel forfait de son capitaine/homme à tout faire, il y a un pas...