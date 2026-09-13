"On a été arrogants" : malgré le score de forfait, certains joueurs de l'Union se sont fait recadrer

Malgré la victoire 5-0, David Hubert a trouvé des choses à redire à la prestation de son équipe contre Lommel. L'entraîneur de l'Union ne relève pas cela pour jouer les éternels insatisfaits : Kamiel Van de Perre le rejoint en un certain sens.

Jouer contre un promu quelques jours avant un match de Coupe d'Europe et commencer pied au plancher avec deux buts en six minutes : l'Union a démontré son degré d'implication en prenant Lommel à la gorge.

"On a commencé comme on voulait commencer. Les quinze premières minutes étaient impressionnantes dans le pressing, la manière dont on a joué entre les lignes avant de chercher la profondeur, les choix dans le derniers tiers du terrain. C'est comme ça qu'on va continuer à faire mal", commence David Hubert en conférence de presse.

La gestion après le 2-0 n'a pas plu à Hubert

Il a par contre fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir d'autres buts. L'Union était supérieure à son adversaire mais a parfois joué avec ses pieds. "On a manqué d'humilité en première mi-temps, on a été un peu arrogants", concède Kamiel Van de Perre.

C'est aussi le côté face de l'analyse de David Hubert : "C'est comme ça qu'on va perdre des points cette saison : en retirant le pied après le 2-0. Nous avons pris les choses un peu trop à la légère. Il y a aussi eu trop de jeu individuel et je ne veux absolument pas voir ça. Je l'ai clairement dit à la mi-temps".

Garder les valeurs de la maison jusqu'au bout

Le risque est là avec des joueurs tout sauf maladroits techniquement qui sentent que le score va encore se corser. C'est là toute l'importance des gardiens du temple, que commence à être Van de Perre. Parce que face à un adversaire qui saura saisir les opportunités laissées, cela pourrait coûter cher.



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L'entrée d'Ilan Hurtevent et Raul Florucz à l'heure de jeu a redynamisé l'équipe. "En deuxième mi-temps, on savait que Lommel continuerait à pousser et nous laisserait des espaces. Ca s'est vérifié, on en a profité pour exploiter cette profondeur, avec Ilan et Raul", conclut Hubert.

Avec son bilan de 16 points sur 18, l'Union a ainsi fini le samedi en tête, en attendant de le résultat de La Gantoise contre Genk ce dimanche.