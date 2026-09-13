Mustapha Isah pour la libération : la RAAL s'offre sa première victoire de la saison !

La Louvière a décroché sa première victoire de la saison en venant à bout de Courtrai (3-0). Un fameux soulagement pour les Loups, qui font la bonne opération en bas de classement. Mustapha Isah a fait pencher la balance avec un doublé qui vaut de l'or.

Encore sonnée par la défaite 4-0 à Saint-Trond, La Louvière avait bien l'intention de se ressaisir en décrochant sa première victoire de la saison. L'adversaire du soir n'était autre que Courtrai, bon dernier du classement suite à son bilan de 0 sur 15.

Par rapport à la déconvenue au Stayen, Edward Still a opéré trois changements : Wagane Faye, Matyas Kovacs et Anas Tajaouart ont renvoyé Mehdi Boukamir, Thierry Lutonda et Elias Filet sur le banc.

Mustapha Isah fait encore la différence

La réaction tant attendue par les Loups a été observée dès le début de match. Déjà devenu une certitude absolue en pointe, Mustapha Isah a refait parler la poudre en crochetant très facilement Axel Drouhin avant de placer hors de portée de Patrik Gunnarsonn, déjà son quatrième but de la saison...sur les cinq inscrits par les Verts.

Un fameux coup sur la tête de Courtrai, qui a immédiatement offert la balle de break à son hôte, et à Zsombor Gruber plus précisément. Mais le Hongrois n'en a pas profité, avec un fameux raté au petit rectangle. C'est ensuite Ismaila Coulibaly qui a porté le danger par deux fois, mais toujours sans cadrer.

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Courtrai a tout de même réagi avec un coup de tête dangereux de son défenseur Axel Drouhin à la demi-heure, mais Patrick Nkoa a écarté le danger en corner. Comme c'est souvent le cas pour une équipe en manque de confiance, l'adversaire faisait le break dans la foulée. Avec encore Isah dans le rôle du personnage principal au marquoir.



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Mais cette fois, il faut surtout souligner le débordement de Shaquil Delos sur la gauche, puis le centre permettant au buteur maison de faire respirer tout le monde avant le repos (37e, 2-0).

Un bien faible Courtrai confirme son zéro pointé

Avec trois changements au repos, c'était déjà du tout ou rien pour Courtrai. Avec une timide réaction à la clé, un premier tir cadré juste avant l'heure de jeu, sans que cette situation sur phase arrêté ne force Marcos Peano à un arrêt trop compliqué.

Grâce à ses deux buts d'avance, La Louvière a pu se permettre de laisser le ballon à son adversaire. Ce dernier a éprouvé toutes les peines du monde à en faire quelque chose. De quoi nous valoir une deuxième mi-temps assez décousue mais bien suffisante au bonheur de la RAAL.

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Les Loups signent ainsi leur première victoire de la saison, marquant même un troisième but en fin de match grâce à Elias Filet, avec la complicité du gardien Gunnarsonn, passé en dessous du ballon sur un long dégagement de Peano (85e, 3-0).

Les hommes d'Edward Still prennent ainsi quatre points d'avance sur leur adversaire du soir, tout en doublant Louvain, Malines et le Cercle de Bruges, en plaçant Mustapha Isah comme meilleur buteur du championnat, ex aequo avec Rafiu Durosinmi.