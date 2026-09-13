Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent le Old Firm en ne faisant qu'une bouchée du Celtic

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nicolas Raskin et les Rangers s'offrent le Old Firm en ne faisant qu'une bouchée du Celtic
Photo: © photonews
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Titulaire durant toute la rencontre, Nicolas Raskin s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Écosse en éliminant le rival éternel des Rangers, le Celtic Glasgow, ce dimanche sur le score sans appel de 3-0. Les Rangers pourraient rencontrer le Heart of Midlothian de Wouter Vrancken en finale.

Révélation surprise de l'ère Rudi Garcia chez les Diables Rouges et auteur d'une très bonne Coupe du monde 2026, Nicolas Raskin pensait se diriger vers un gros transfert cet été.

Le milieu de terrain avait même été écarté du groupe des Rangers en début de saison pour négocier son départ, mais est finalement resté à quai. Il a pu, entre-temps, réintégrer l'équipe première des Rangers et retrouver son statut de titulaire.

Il l'était donc pour cette rencontre comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Écosse ce dimanche à Ibrox, face au rival éternel : le Celtic. Les Rangers n'ont pas fait dans la dentelle et ont remporté ce Old Firm sur le score de 3-0, tandis que notre compatriote a disputé l'intégralité de la partie.

Nicolas Raskin et les Glasgow Rangers gagnent le Old Firm en Coupe d'Écosse

Face au grand rival de la ville de Glasgow, c'est Daniel Neill qui a ouvert le score dès la 22e minute. Kevin Kelsy a doublé la mise à l'heure de jeu, avant le deuxième but personnel de Kevin Kelsy à un quart d'heure du terme pour sceller le score de cette rencontre.

Voilà donc les Glasgow Rangers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Écosse, où ils rencontreront Aberdeen. Les coéquipiers de Nicolas Raskin deviennent évidemment les grandissimes favoris de cette compétition. Quant au Celtic, il aura rapidement l'occasion de se venger, puisqu'un nouveau Old Firm aura lieu dès le week-end prochain, cette fois en championnat.

Dans le dernier carré de cette Coupe d'Écosse, on retrouve également le Heart of Midlothian de Wouter Vrancken, qui rencontrera Hibernian lors du derby d'Édimbourg après une qualification décrochée face à Stenhousemuir en fin de semaine dernière.

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