Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel
Photo: © photonews
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Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise, qui n'a plus perdu à domicile en championnat depuis trente matchs, soit un an et demie. Les hommes de David Hubert devraient garder le rythme dans les prochaines semaines malgré un calendrier de plus en plus chargé avec la Coupe d'Europe.

Nouvelle large victoire pour l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposée 5-0 face au promu, Lommel, ce samedi soir au Parc Duden. Les Unionistes prennent provisoirement la tête du classement (16 points) avec la meilleure attaque (19 buts marqués).

Le Parc Duden conforte ainsi son statut de forteresse, qui a été pillée pour la dernière fois le 16 février 2025, lorsque Malines s'y était imposé 0-1 contre toute attente.

Voilà donc trente matchs de championnat que l'Union Saint-Gilloise n'a plus connu la défaite au Stade Joseph Marien. Un nouveau record d'Europe décroché ce week-end par les troupes de David Hubert.

30 matchs de Pro League et un an et demi sans défaite pour l'Union au Parc Duden

Un an et demi sans défaite à domicile, c'est en effet énorme et la série semble bien partie pour continuer pour les vice-champions en titre, qui joueront leurs prochains matchs à domicile en championnat contre Louvain et le Cercle de Bruges.

Entre-temps, trois rencontres d'Europa League, dont deux en Belgique contre la Real Sociedad et l'Hapoel Beer Scheva, et un déplacement à Plzen, la semaine prochaine. En Pro League, l'Union se déplacera aussi au Bosuil et à Beveren. La RUSG vient de jouer son troisième match d'une série de dix rencontres en deux mois, coupée par la trêve internationale. La Coupe de Belgique pointe, aussi, le bout de son nez.

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Comme au Club de Bruges et chez les autres qualifiés européens, la gestion du temps de jeu sera donc primordiale à l'Union Saint-Gilloise qui, dans un championnat sans Play-Offs, ne pourra pas se permettre de laisser filer des "bêtes" points, au risque de le regretter en fin de saison. 

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