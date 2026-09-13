Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois
Photo: © photonews
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On craignait le pire pour Kevin Mac Allister lors de sa sortie sur blessure en fin de rencontre face à Lommel. Et le pire se confirme : l'Union Saint-Gilloise a révélé ce dimanche soir que le défenseur central argentin souffrait d'une rupture des ligaments croisés. Il manquera donc de longs mois de compétition.

La fête avait été un peu gâchée ce samedi soir au Parc Duden. Alors que l'Union Saint-Gilloise a largement battu Lommel sur un score de 5 buts à 0, les visages étaient inquiets au moment d'évoquer la blessure de Kevin Mac Allister. On craignait le pire, et le pire s'est confirmé ce dimanche.

Dans un communiqué officiel publié sur son site et ses réseaux, l'Union a en effet annoncé que les examens médicaux complémentaires passés par Kevin Mac Allister avaient révélé une rupture du ligament croisé. Cela signifie donc que le capitaine de l'USG manquera de longs mois de compétition. 

Kevin Mac Allister victime d'une rupture des ligaments croisés 

"Après être sorti sur blessure hier lors du match contre le Lommel SK, Kevin Mac Allister a passé des examens médicaux complémentaires aujourd’hui. Ceux-ci ont confirmé que le défenseur souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur (LCA). Il sera indisponible pour une longue période", lit-on sur le site officiel de la RUSG. 

Kevin Mac Allister lui-même a tenu à adresser un message à ses supporters. "Cela fait mal de réaliser que je ne pourrai pas être sur le terrain pour aider l’équipe pendant un certain temps. Je vais maintenant me concentrer sur ma rééducation avec une détermination égale à celle que je montre sur le terrain. En parallèle, je serai le plus grand supporter de l’équipe", affirme l'Argentin. 

Lire aussi… Que faire en cas d'absence longue durée du soldat Mac Allister ? L'Union a une solution toute trouvée mais...
Reste désormais à savoir de quelles options dispose David Hubert pour remplacer son pilier défensif, une analyse que notre suiveur de l'USG a déjà effectuée ici. Mais cette blessure survient au pire moment, peu de temps avant que l'Union entre en lice sur la scène europénne. 

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