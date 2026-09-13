Un doublé en deux minutes : Diego Moreira fait l'unanimité dans la presse italienne

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un doublé en deux minutes : Diego Moreira fait l'unanimité dans la presse italienne
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Diego Moreira a marqué les esprits en Italie. Auteur d'un doublé en deux minutes contre la Lazio en Serie A, le Diable Rouge a reçu les éloges de la presse italienne.

Diego Moreira a marqué deux fois en deux minutes samedi soir contre la Lazio. L'AC Milan était mené 2-0 à la pause lorsque Ruben Amorim a décidé de lancer le Diable Rouge dès la reprise. Placé sur l'aile gauche, l'ancien joueur de Strasbourg a complètement relancé les Milanais, qui sont repartis avec un point (2-2).

Moreira a réduit le score à la 65e minute. Deux minutes plus tard, il a égalisé et signé son doublé. Un changement payant pour Amorim. Le Diable compte deux buts avec Milan. Titulaire contre la Juventus lors du match précédent, il n'avait pas marqué.

Deux 8/10 pour Diego Moreira

En Italie, la presse a apprécié sa prestation. Le Corriere della Sera lui a donné un 8/10 "Baila Moreira". Le journal décrit un joueur qui a fait très mal à la Lazio dès son entrée, avec "un doublé fait de puissance et de précision" en l'espace de deux minutes. Le quotidien termine son commentaire par un mot : "Tornade". Il Messaggero lui attribue également la note de 8/10.

L'AC Milan avait déboursé 50 millions d'euros hors bonus pour le faire venir de Strasbourg cet été. Moreira sortait d'une bonne saison en France, mais la Coupe du monde lui avait permis de se montrer avec la Belgique. Face au Sénégal en seizièmes de finale, son entrée avait aidé les Diables Rouges à renverser la situation. Menée 2-0, la Belgique s'était imposée 3-2 dans les prolongations.

Ailier gauche, piston ou autre chose pour Mark van Bommel ?

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Cette fois, Moreira s'est illustré comme ailier gauche, un poste qui lui convient aussi. Une donnée intéressante pour Mark van Bommel, car le joueur peut évoluer comme piston ou latéral gauche. Le nouveau sélectionneur des Diables dispose de plusieurs possibilités avec lui.

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