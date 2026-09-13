Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Un double Soulier d'or n'est pas tendre avec une recrue du Club de Bruges à 10 millions
Photo: © photonews
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Freddie Potts reste au discussion au cœur des discussions au Club Bruges. Le milieu de terrain anglais a débarqué cet été en provenance de West Ham United pour 10 millions d’euros. S'il a débuté toutes les rencontres depuis son arrivée, il est toutefois encore loin de répondre aux attentes placées en lui, selon Franky Van der Elst, légende des "Blauw en Zwart".

Dans Het Nieuwsblad, Franky Van der Elst pointe surtout du doigt les choix de Potts lorsqu’il est en possession du ballon. "Il doit oser jouer vers l’avant. Ce n’est pas le cas actuellement", estime-t-il. Il fait notamment référence à une carte des passes présentée à la télévision par son ancien coéquipier au Club de Bruges, Gert Verheyen. Celle-ci montre que Freddie Potts n’a tenté que quatre passes vers l’avant, dont aucune n’est arrivée à destination.

"C’est tout simplement trop peu, juge le double Soulier d'or. Toutes ces passes en retrait m’irritaient également. On dirait que Potts ne sait pas qu’il peut se retourner, jouer vers l’avant ou renverser le jeu."

Il doit davantage oser

Selon Franky Van der Elst, le milieu de terrain doit surtout apprendre à mieux analyser son environnement. "Il doit mieux scanner ce qui l’entoure. C’est peut-être aussi un manque de confiance ou une difficulté à mieux lire les situations. Ou une combinaison de tous ces éléments.", pense l'homme aux 619 matchs sous les couleurs du Club de Bruges

Ce dernier voit également dans cette situation une mission claire pour Ivan Leko. Selon lui, l’entraîneur des "Blauw en Zwart" peut montrer à Freddie Potts, à l’aide d’images, les situations dans lesquelles il aurait pu effectuer d’autres choix. Ce comportement doit également être constamment travaillé à l’entraînement.

"Il faut lui demander de se retourner et de jouer vers l’avant. Cela se travaille", affirme Van der Elst. Une mauvaise passe ne doit d’ailleurs pas être considérée comme un problème. "Cela arrive à tout le monde de temps en temps."

Prendre Stankovic en exemple

Franky Van der Elst estime que cette capacité à jouer vers l’avant est particulièrement importante face aux équipes qui défendent bas. Le Club de Bruges y est régulièrement confronté et le sera encore, comme récemment contre La Gantoise.

"Face à ce genre d’équipes, il faut oser jouer entre les lignes, chercher les espaces et accélérer le jeu", explique-t-il. À ce niveau, le double lauréat du Soulier d'or identifie un modèle clair : "Il peut prendre Stankovic comme exemple."

Freddie Potts a disputé 28 rencontres avec West Ham, mais il cherche encore sa meilleure forme depuis son arrivée au Jan Breydel Stadion. Sa place de titulaire n’est pour l’instant pas remise en question, mais selon Franky Van der Elst, son jeu doit clairement gagner en verticalité et en prise de risques.

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