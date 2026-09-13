Un Slimani 2.0 ? Tawfik Bentayeb a déposé sa carte de visite

C'est toujours un piège dans lequel il est un peu facile de tomber quand un nouveau joueur débarque dans un club, mais c'est inévitable. Et Tawfik Bentayeb nous a par moments fait penser, vendredi, à Islam Slimani, l'un des meilleurs attaquants passés par Anderlecht ces dernières années. Le buteur marocain se bat lui aussi sur tous les ballons, sans perdre sa lucidité dans le rectangle.

L'un de nos confrères a conclu l'interview de Colin Coosemans en zone mixte en demandant au capitaine du RSC Anderlecht s'il pouvait comparer Tawfik Bentayeb à Kasper Dolberg. Le Danois n'avait en effet pas vraiment été remplacé la saison passée, du moins le temps que Cvetkovic prenne ses marques. Cette fois, Vitor Bruno a du choix en pointe.

La réponse de Coosemans était claire : les deux joueurs ont un style "totalement différent". C'est assez évident. Là où Dolberg participait peu au jeu et pouvait agacer par une forme de nonchalance, Tawfik Bentayeb est partout sur le terrain.

Un nouvel Islam Slimani ?

La rivalité féroce entre l'Algérie et le Maroc fait que la question serait délicate à poser, mais en réalité, on peut se demander si Tawfik Bentayeb n'a pas parmi ses modèles un certain Islam Slimani. Le buteur algérien n'avait joué que 6 mois à Anderlecht, et était arrivé en dernière minute suite à l'échec du dossier Arokodare, mais avait vite mis tout le monde d'accord par son implication de tous les instants et son style de "chien de la casse".

Dans certaines attitudes et sa façon à parfois descendre jusque devant sa défense pour récupérer et distribuer des ballons, notamment en proposant de belles ouvertures vers les ailes, Bentayeb a des airs de Slimani - ou en tout cas du Slimani qu'on a vu à Anderlecht : celui qui participait beaucoup au jeu plutôt que de camper dans le rectangle.



Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Algérie et véritable machine à marquer au fil de sa carrière, Islam Slimani était peut-être plus tueur encore que Tawfik Bentayeb, mais le Marocain pourrait déjà compter deux buts en deux matchs sans un gros arrêt de Brughmans. Visiblement, son travail de tous les instants ne l'empêche pas de rester lucide. Un autre point commun...