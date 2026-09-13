Un temps cité comme potentiel Diable Rouge et indésirable au Bayern : Vincent Kompany évoque son cas

Poussé vers la sortie cet été, Sacha Boey est encore au Bayern. Vincent Kompany a expliqué comment le club comptait gérer cette situation délicate cette saison.

Le mercato est terminé pour le Bayern Munich, mais un joueur annoncé sur le départ est finalement resté. Le club bavarois a dépensé un peu plus de 100 millions d'euros pour se renforcer et a récupéré 51 millions grâce aux ventes. Sacha Boey n'a pas trouvé de nouveau club et doit tenter de gagner sa place dans l'équipe de Vincent Kompany.

Une communication honnête

L'entraîneur belge a expliqué que le club avait été clair avec le joueur concernant sa situation. "Ce que je vois depuis deux ans et demi dans la collaboration avec Max Eberl et Christoph Freund, c'est que le club est clair et direct, y compris dans ses relations avec les joueurs. Ce n'est pas agréable pour le joueur, mais on gagne beaucoup de respect de la part des joueurs quand on leur parle de manière claire et honnête." Le message envoyé par la direction était transparent.

Le mercato terminé, Kompany compte sur l'ensemble de son groupe. "Maintenant, la période des transferts est terminée et Sacha a notre soutien." Le latéral devra se battre pour obtenir des minutes, car plusieurs joueurs passent devant lui dans la hiérarchie du Bayern.

Trop de concurrents pour Boey

La concurrence est forte à son poste. "Rien que sur ce poste, nous avons Josip Stanišić et Konrad Laimer et la concurrence est rude. Pourtant, dans le football, tout peut arriver si on a la bonne attitude." Boey conserve une chance de changer sa situation. Kompany apprécie son comportement actuel : "Nous sommes respectueux dans la manière dont nous le traitons. Il s'entraîne très bien et le reste se verra en temps voulu."

Rendez-vous en début de soirée

En attendant de savoir si Boey parviendra à gagner du terrain, le Bayern doit se concentrer sur la Bundesliga. Les Munichois affrontent Elversberg à 17h30 lors de la troisième journée. Elversberg devance actuellement le Bayern au classement avec six points contre quatre. Les hommes de Kompany peuvent passer devant leur adversaire en cas de victoire.



