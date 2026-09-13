Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés

Malgré la nouvelle grossière erreur de Yann Sommer, le Club de Bruges s'est imposé face à l'Antwerp ce dimanche dans le cadre de la sixième journée de Pro League. Avec une nouvelle grande prestation de Jan Virgili, les Blauw & Zwart prennent virtuellement la deuxième place du classement en attendant les autres résultats du week-end, tandis que l'Antwerp ne rassure toujours pas et signe un troisième revers consécutif.

Avec de nombreuses surprises dans la composition des équipes, le Club de Bruges affrontait l'Antwerp ce dimanche dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League.

Désireux de reprendre leur marche en avant après leur défaite contre Aston Villa en Ligue des Champions, les Blauw & Zwart ont dominé les premières minutes de la partie et ont concrétisé leur premier temps fort peu avant le quart d'heure sur un penalty concédé par Tsunashima, auteur d'une faute de main sur une action de Jan Virgili, et conclu par Hugo Vetlesen (1-0, 13e).

Encore une énorme erreur de Yann Sommer

Défensivement, les Brugeois ne se sont mis en danger que lorsqu'ils ont offert des cadeaux à l'Antwerp. Yann Sommer le premier, qui, après une première mauvaise relance, a une nouvelle fois très mal évalué un long ballon venant dans sa direction. Un dégagement de Nozawa, une très mauvaise lecture de la trajectoire et un cadeau pour Snayder Porozo (1-1, 19e).

Une première demi-heure passionnante, après laquelle la rencontre a perdu en intensité. Bruges a repris la maîtrise du jeu, mais a perdu Hugo Siquet sur blessure et n'est pas parvenu à concrétiser son nouveau temps fort avant le repos. L'Antwerp pouvait donc s'estimer heureux avec ce score de parité.

Il n'est toutefois pas resté tel quel bien longtemps. Après quelques minutes en seconde période, le Club de Bruges a repris l'avantage grâce à un doublé de Hugo Vetlesen, bien isolé par un centre de Seys (2-1, 50e).



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Jan Virgili, encore lui

La rencontre aurait ensuite pu basculer dans tous les sens. Jan Virgili a raté le 3-1, tandis que Michael Frey, qui a débuté la rencontre sur le banc, a trouvé le poteau un petit quart d'heure après sa montée au jeu (74e). Le dernier véritable tournant de la rencontre.

Car, dans la foulée, Bruges a puni et s'est mis à l'abri. D'un dribble vers l'intérieur du jeu et d'une frappe puissante, Jan Virgili a mis les Blauw & Zwart sur du velours (3-1, 78e) et a confirmé sa bonne forme après sa belle prestation contre Aston Villa en Ligue des Champions, où il était l'un des seuls joueurs d'Ivan Leko à sortir du lot.

Bruges virtuel deuxième, troisième défaite de rang pour l'Antwerp

Victoire, donc, pour le Club de Bruges, qui devra gérer les blessures de Hans Vanaken, Nicolo Tresoldi, Kyriani Sabbe ou encore Hugo Siquet, mais qui signe un deuxième succès consécutif en championnat et qui revient provisoirement à la deuxième place du championnat en attendant les autres résultats du week-end.

Pour l'Antwerp, il s'agit d'une troisième défaite de rang et d'un quatrième match consécutif sans victoire. Un bilan insuffisant de 7/18 place les Anversois à la onzième position, avec jusqu'à cinq points de retard déjà sur les places européennes. Les pensionnaires du Bosuil devront veiller à ne pas manquer le bon wagon.