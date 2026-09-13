Yann Sommer inquiète tout le monde... mais pas Leko : "Il redeviendra vite l'un de nos meilleurs joueurs"

Cette fois, ses erreurs n'ont pas prêté à conséquence car le Club de Bruges s'est finalement imposé. Mais Yann Sommer a tout de même commis une grosse bourde face à l'Antwerp, quelques jours après avoir coûté cher aux Blauw & Zwart face à Aston Villa. Y a-t-il un "problème" Sommer à Bruges ? Ivan Leko est sûr que non.

C'est un scénario que peu imaginaient mais que certains craignaient certainement : Yann Sommer, arrivé à Bruges par la grande porte et avec pour tâche très compliquée de succéder à Simon Mignolet, commence à inquiéter.

Face à Aston Villa, le Suisse a été directement impliqué dans deux buts adverses, ce qui a sans aucun doute coûté cher aux Gazelles pour leur entrée en lice en Ligue des Champions.

Et ce dimanche face à l'Antwerp, Yann Sommer a encore commis une énorme erreur ayant mené à l'un des buts les plus faciles de la jeune carrière de Snayder Porozo. Ce n'était d'ailleurs pas sa première approximation dans ce match. Fort heureusement pour le portier brugeois, cette fois, ses coéquipiers lui ont sauvé la mise et ont fini par s'imposer.

Ivan Leko reste positif concernant Yann Sommer

Inévitablement, la prestation de Sommer a été l'un des sujets des interviews d'après-match. Ivan Leko a toutefois tenu à prendre la défense de son gardien de but. "Je reste calme à son sujet. Yann est l'un des plus grands professionnels que je connaisse. Il est intelligent, a une superbe éthique de travail, et il sait que les erreurs font partie du football", déclare-t-il dans des propos relayés par Sporza.

"Je suis sûr et certain qu'il va vite redevenir l'un de nos meilleurs joueurs, comme il l'était avant cette semaine. Pour moi, c'est avant tout une question de communication. Ca arrive. C'est de la malchance, clairement pas un manque de qualité", continue Leko.



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