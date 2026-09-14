🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

La Louvière a remporté son premier match de la saison ce dimanche face au KV Courtrai. Une première victoire qui a soulagé tout le monde à l'Easi Arena. Les supporters, eux, avaient un message plein d'humour pour leurs joueurs avant le coup d'envoi.

La Louvière attendait avec impatience cette première victoire, et la réception du KV Courtrai, lanterne rouge de Pro League, était l'occasion rêvée pour enfin lancer la saison des Loups. La sixième journée aura été la bonne pour une équipe qui quitte donc le wagon de queue du championnat.

Les supporters de la RAAL ont ainsi pu fêter une victoire avec leur équipe, ce qui commençait à dater. Et les ultras de La Louvière l'ont gentiment rappelé à leurs joueurs via un tifo plein d'humour déployé en avant-match.

Le message des supporters de la RAAL

Sur cette banderole, on pouvait ainsi lire : "Même si vous gagnez, on vous aimera toujours". Une façon d'encourager ironiquement leurs joueurs à enfin remporter un match cette saison, après n'avoir pris qu'un seul point jusque là, face au KV Malines.

💚 l « Même si vous gagnez, on vous aimera toujours »



Le message des Ultras de la RAAL aux joueurs : pic.twitter.com/BORhpwKWz9 — Ma Pro League (@MaProLeague) September 13, 2026

Cette victoire de la RAAL permet aux Loups de se donner un peu d'air et de désormais figurer à trois points d'Oud-Heverlee Leuven, premier relégable au classement. Le KV Courtrai, de son côté, est toujours bon dernier et s'est séparé de son entraîneur suite à cette défaite sur la pelouse de l'Easi Arena.





La semaine prochaine, la RAAL se rend à OHL, avant-dernier avec un point : un bon résultat à Den Dreef serait bienvenu, car les Loups recevront ensuite le Club de Bruges, après la (longue) trêve internationale qui débutera dans la foulée de la septième journée de championnat.