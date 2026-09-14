🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

Axel Witsel attend encore sa première victoire avec Nice. Ce week-end, le Gym s'est incliné 1-0 contre l'AJ Auxerre de Will Still. L'équipe ne respire pas la sérénité derrière. Avec en point d'orgue la phase vidéo gag de la Ligue 1.

Cet été, Nice a troqué un milieu récupérateur belge pour un autre, avec le départ de Charles Vanhoutte à Feyenoord, se faisant remplacer par Axel Witsel. Sur la Côte d'Azur, ce dernier s'est immédiatement imposé comme titulaire.

Il était ainsi de la partie dans l'entrejeu lors des trois derniers matchs de sa nouvelle équipe. Après une défaite sur le terrain du Paris FC (1-0) et un partage 1-1 contre Le Mans, Nice se déplaçaient du côté de l'AJ Auxerre.

Nice se cherche encore

Les Aiglons n'ont pas réussi à décrocher leur première victoire de la saison, s'inclinant même 1-0. Et cela aurait même pu être pire. Auxerre a en effet failli marquer un deuxième but sur une phase particulièrement confuse.

En adressant à son gardien Yehvann Diouf une banale passe en retrait, Witsel ne pensait pas provoquer une telle situation et pensait d'ailleurs déjà à repartir à la phase suivante. Sauf qu'après avoir contrôlé le ballon du pied, Diouf a pris le cuir en main sous le pressing d'un attaquant adverse.

Tout le monde sur la ligne de but, ou presque

L'arbitre a donc accordé à l'AJA un coup franc indirect dans le rectangle. Cela a donné lieu à une belle cacophonie, avec pas moins de neuf joueurs de Nice regroupés sur la ligne de but. Le mur à neuf briques a fini par repousser l'envoi.





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Malgré sa ligne d'attaque Mohamed Amoura - Elye Wahi - Gauthier Hein, Nice n'a toutefois pas réussi à revenir au score, signant un bilan de deux points sur douze pour débuter la saison. Après les galères vécues la saison dernière (tensions avec les supporters, match de barrage contre Saint-Etienne à disputer pour arracher le maintien in extremis), il vaudrait mieux ne pas attendre trop longtemps avant de lancer la machine.