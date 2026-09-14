À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

Les grands débuts de Mark Van Bommel à la tête des Diables Rouges se rapprochent. La Belgique entamera sa campagne de Ligue des Nations le vendredi 25 septembre prochain en Italie, et on sait désormais quand le nouveau sélectionneur belge dévoilera sa première sélection.

Après l'ère Rudi Garcia, qui s'est achevée sur un quart de finale lors de la Coupe du Monde 2026, la Belgique va bientôt entrer dans l'ère Mark Van Bommel. Le Néerlandais a remplacé le Français après que le contrat de ce dernier n'ait pas été prolongé par l'Union Belge, et il fera ses débuts le vendredi 25 septembre prochain en tant que sélectionneur des Diables Rouges.

Avant cela, Van Bommel dévoilera donc bientôt sa première sélection officielle : la fédération a annoncé que la première liste du coach néerlandais serait dévoilée ce vendredi 18 septembre, à midi, au centre national de Tubize.

Une liste probablement assez large pour Mark Van Bommel

On peut s'attendre à ce que cette première liste made in Mark Van Bommel soit assez élargie. En effet, la trêve internationale sera bien plus longue que d'habitude et durera 16 jours, avec quatre matchs au programme : en Italie (25/09), contre la France (28/09), contre la Turquie (02/10) et en France (05/10).

Il est donc possible que Van Bommel décide de ratisser large, afin de pouvoir faire tourner, de laisser du repos à certains joueurs et d'avoir un maximum d'options à sa disposition - mais aussi afin de voir en action un maximum de Diables potentiels, puisqu'avec quatre rencontres, ce sera presque deux fenêtres internationales en un pour le nouveau sélectionneur.

Après que cette première liste ait été dévoilée, les Diables Rouges rejoindront donc le centre national de Tubize en début de semaine prochaine, afin de préparer au mieux ces débuts qui auront lieu au Stadio Olimpico de Rome. Ce sera face à une Italie en pleine reconstruction elle aussi, sous la houlette de Roberto Mancini arrivé cet été.





Notons enfin que dès le lundi 21 septembre, un entraînement ouvert sera organisé pour les supporters, qui pourront ainsi retrouver les joueurs qui les ont faits rêver à la Coupe du Monde, mais aussi faire connaissance avec le nouveau sélectionneur.